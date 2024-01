Während der Krieg zwischen der Terrororganisation Hamas und Israel weitergeht, wird dieser nun auch auf ganz anderer Ebene Thema: Am Donnerstag und Freitag findet vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag eine Anhörung zur Klage Südafrikas gegen Israel statt. Pretoria wirft Israel Völkermord in Gaza vor. Die Anhörung – es ist zum ersten Mal, dass Israel geklagt wurde – hat große politische Brisanz. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Prozess auf einen Blick.

Herbert Kickl: Wie tickt die blaue Sphinx?

Carina Kerschbaumer: Stresstest Kickl (Kleine Zeitung PLUS)

Achten Sie auf die richtige Hautpflege im Winter?

Ist das gesund?: Vitamin D - Kein Wunderwuzzi, aber wichtig

Psychotherapie wird ab 2026 an Unis gelehrt

Nach 34 Jahren wird das Psychotherapiegesetz umfassend novelliert. Die Ausbildung, die derzeit nur privat angeboten wird, wird akademisiert und ein zweijähriges Masterstudium an öffentlichen Universitäten geschaffen. Mehr lesen Sie hier.

„Unsere Skilifte spielen in der Champions League mit“

Nach dem Gondelabsturz in Tirol herrscht in ganz Österreich Betroffenheit. Wir haben Liftbetreiber in Kärnten und der Steiermark nach ihren Sicherheitsvorkehrungen gefragt.

Sebastian Ofner trifft auf Lokalmatador, Dominic Thiem fordert Gesetzten

Für Österreichs Tennisasse hätte es bei der Auslosung für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres schlechter laufen können. Thiem jedoch scheint nicht in Form zu kommen. Lesen Sie mehr.

Dominic Thiem bekommt es mit Felix Auger-Aliassime zu tun © KLZ / William West

Wenn Streaming zum Luxus wird

Die Streaminganbieter drehen fleißig an der Preisschraube. Doch womit wollen Netflix und Co demnächst punkten? Ein Überblick.

Onlinehandel: Sinkende Umsätze und Kampf der Giganten

Mit Interio ist ein weiterer prominenter Händler insolvent. Zugleich meldet die Post einen Paketrekord – gewachsen sind 2023 vor allem Onlinebestellungen aus China. Handelsforscher Christoph Teller analysiert die Zusammenhänge. Lesen Sie mehr.

Christie steigt aus US-Präsidentschaftsrennen aus

Wenige Tage vor Beginn der Präsidentschaftsvorwahlen der US-Republikaner hat der Bewerber Chris Christie das Handtuch geworfen. Zum Thema.

12-jährige Harper modelt für Mama Victoria Beckham

Wow! Harper Seven ist jetzt schon mindestens genauso modebegeistert wie Mama Victoria Beckham. Zusammen haben die beiden Fashionistas dieses cremefarbige Kleid entworfen, das die 12-Jährige hier stolz präsentiert. „Ich liebe die Farbe und wie schlicht, doch elegant die Silhouette ist“, kommentiert Victoria den Post. Hier geht es zu den Bildern des Tages.

TV-Tipps für heute: Zwischen australischen Küsten und künstlicher Intelligenz

Eine Dokumentation spürt den Gefahren von künstlicher Intelligenz nach, „Am Schauplatz“ begleitet Männer bei Schönheits-OPs und zwei neue Polizeiserien: Das sind die TV-Tipps für Donnerstag.

Meine heutige Empfehlung: Wie Ärzte und Apotheker in der Grippezeit gesund bleiben

Sie haben jeden Tag mit Kranken zu tun: Wie es Apotheker, Ärzte und Pflegende trotzdem schaffen, in der Erkältungszeit gesund zu bleiben, verraten sie hier.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstag!