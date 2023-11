Mahlzeit! Die Vorwürfe der versuchten Beeinflussung der Justiz werden vom ersten Nationalratspräsidenten, Wolfgang Sobotka, aufs Schärfste zurückgewiesen. Die gesammelte Opposition hatte Sobotka jedoch zum Rücktritt aufgefordert und auch der grüne Koalitionspartner legt ihm diesen nahe. Hier lesen Sie die neusten Entwicklungen in der Causa.

Black Friday? „Aktionstage sind wie Drogen“

Die Schnäppchenjagd an Tagen, wie dem morgigen Black Friday oder dem darauffolgenden Cyber Monday, war schon mal beliebter. Handelsforscher analysieren, dass sich auch der Nutzen für den Handel, an solchen Tagen mit den Preisen herunterzugehen, in Grenzen hält. Lesen Sie hier die Gründe für den Abstieg der Aktionstage. (Kleine Zeitung +)

Heutige Empfehlungen:

IGGÖ-Präsident: „Dürfen nicht zulassen, dass es zu einem religiösen Konflikt wird“

Der Präsident der Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), Ümit Vural, spricht sich für ein Miteinander aller Religionen auf. Muslimen in Österreich und muslimischen Einrichtungen empfiehlt er zudem, Abstand von Pro-Palästina-Demos zu nehmen. Was er sonst noch zu sagen hat, erfahren Sie hier.

„Schweizerin“ Lisa Hauser greift wieder für Österreich an

Sie ist wohl ohne Zweifel die derzeit beste Biathletin Österreichs: Lisa Hauser. Nach einem schönen Sommer will sie beim Weltcup-Auftakt in Östersund voll angreifen. Welche Rolle die Schweiz in der Vorbereitung von Hauser spielte und mit welchen Erwartungen die Tirolerin in die neue Saison geht, hat mein Kollege Matthias Janisch recherchiert.

Volkswagen setzt auf Graz: Neuer Top-Auftrag für Magna-Steyr

Der Volkswagen-Konzern lässt bei Magna-Steyr für seine neue amerikanische Elektro-Marke Scout zwei Modelle entwickeln. Der Auftrag kann sich jedenfalls sehen lassen, so beträgt das Gesamtvolumen stolze 450 Millionen Euro. Didi Hubmann und Gerhard Nöhrer haben alle Hintergründe zur Produktion. (Kleine Zeitung +)

„Squid Game“-Challenge: Grünes Licht für das große Drama

Mit 265 Millionen Abrufen ist die südkoreanische Serie „Squid Game“ bis heute die erfolgreichste Serie auf der Streamingplattform Netflix. Nun treten in Anlehnung an die Fernsehserie echte Kandidaten in einer Reihe von Kinderspielen mit hohem Einsatz an, um 4,56 Millionen Dollar zu gewinnen. Susanne Rakowitz hat sich den Wettbewerb genauer angesehen.

Rechtspopulist Wilders gewinnt Wahl in den Niederlanden: Sieger ohne Mehrheit

Rechtspopulist Geert Wilders gewinnt überraschend die Wahl in den Niederlanden. Doch ihm fehlen mögliche Bündnispartner. Unser Korrespondent Peter Riesbeck hat sich angesehen, wie es um das Land nach den Wahlen steht und welche Rolle nun der König einnimmt. Lesen Sie hier seinen Bericht.

Klage wegen sexueller Gewalt: Axl Rose spricht von „erfundenen Vorwürfen“

Die Schauspielerin Sheila Kennedy reichte am Mittwoch in New York eine Zivilklage gegen Axl Rose von der Rockband Guns N‘ Roses ein. Das Ex-Model wirft dem Sänger Körperverletzung und die sexuelle Gewalt vor. Rose verteidigt sich und spricht von „erfunden Vorwürfen“. Lesen Sie hier über die heiklen Anschuldigungen.

Meine Empfehlung: Podcast: Wie schlafe ich besser und wache erholt auf, Frau Kugi?

Wenn man mitten in der Nacht aufwacht und sich das Gedankenkarussell zu drehen beginnt, gelingt das mit dem Einschlafen oft nicht besonders gut. Was man tun kann, um den Teufelskreis zu durchbrechen, erklärt Schlafexpertin Angelika Kugi in der neuesten Folge von „Ist das gesund?“.

Ich wünsche Ihnen noch einen entspannten Donnerstag.