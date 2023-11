Nein, die nagelneue Tramstrecke ist noch nicht beendet. Aber man sei auf dem besten Weg dorthin, heißt es seitens Stadt und Holding Graz: So sind in der Neutorgasse, ab 2025 quasi Hauptteil der Ausweich- und Entlastungsstrecke für das „Tramnadelöhr“ Herrengasse, bereits mehr als 60 Prozent der Arbeiten geschafft. In der Radetzkystraße ist man gar noch weiter, hier haben Bohrer und Besen und Baggerschaufel schon alles erledigt: Die neuen Straßenbahnschienen sind verlegt, die ausgebauten Bushaltestellen asphaltiert. Die Folge: Schon ab Freitag, 24. November, steuern Grazer Buslenker wieder wie gewohnt die Haltestellen auf dem Jakominiplatz an. Voraussichtlich ab 10 Uhr werden also die Linien 30, 31, 31E, 32, 33, 34, 34E, 39, 40 und 67E wieder am „Jako“ halten – auf dem Weg dorthin bleiben teilweise jedoch Umleitungen noch aufrecht. Das heißt, die drei bisherigen Ersatzhaltestellen am Opernring/Bipa, beim Operncafé und in der Franz-Graf-Allee sind dann aufgelassen.