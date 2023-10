Mahlzeit! Die Inflation in Österreich ist zuletzt stark gesunken. Vor allem die Treibstoffe sind im Vergleich zum Vorjahr wieder deutlich günstiger. Lesen Sie im Überblicksartikel, welche Preise sonst noch zurückgegangen sind, und was Chefstatistiker Tobias Thomas erwartet. Hier geht‘s zum Artikel.

Heutige Empfehlungen

Charles‘ heikle Kenia-Visite im kolonialen Schatten

König Charles reist nach Kenia. Der dritte Staatsbesuch des Monarchen steht unter ganz besonderen Vorzeichen. Denn bereits im Vorfeld des Besuches gab es eine Petition, in der neben einer Entschuldigung auch eine Entschädigung für all die Enteignungen durch das britische Empire gefordert wird. Lesen Sie über Charles´ Schwierigkeiten in Afrika! (Kleine Zeitung PLUS)

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten

Dominic Thiem ringt Stan Wawrinka in der Nightsession nieder

Dominic Thiem steht nach hartem Kampf gegen Stan Wawrinka (3:6,6:3,7:5) in der zweiten Runde des Masters-1000-Tennisturniers in Paris. Lesen Sie über den Sieg des Niederösterreichers und schauen Sie sich die besten Szenen des Matches nochmal an. Hier geht‘s zum Artikel!

Wie sich Japans Autoindustrie neu erfindet

Zwischen Hightech-Autos, Wasserstoff-Pizzaöfen und Exo-Skeletten: die Automobil-Industrie befindet sich im Umbruch. Bei der Japan Mobility Show in Tokio zeigt sich die Zeitenwende am deutlichsten. „Es ist keine abgehobene Party für das Auto wie früher. Es ist eine Party für das Schlagwort Mobilität“, analysiert mein Kollege Didi Hubmann. Lesen Sie hier die ganze Einschätzung!

Sechs Monate unschuldig wegen Vergewaltigung in Haft

Ein Syrer saß wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung sechs Monate unschuldig in Haft. Im Gerichtsprozess stellte sich heraus, dass der 58-jährige Mann unschuldig ist. Wie es dazu kam und wie es dem Syrer in den letzten Monaten erging, hat mein Kollege Alfred Lobnik recherchiert. (Kleine Zeitung PLUS)

Was tut sich im Nahen Osten? - lesen Sie über die neusten Entwicklungen im Liveticker

Transdanubischer Prolet und TV-Beamter: Roland Düringer ist 60

Roland Düringer ist 60. Der Schauspieler, Kabarettist und Wuchtldrucker Roland Düringer prägte ganze Generationen. Der Wiener konnte in vielen verschiedenen Rollen überzeugen. Wie die Karriere von Düringer verlaufen ist und wie er es geschafft hat, sich ständig selbst zu erfinden, lesen Sie hier.

Heidi Klum will für Halloween-Auftritt einige Straßen sperren

Es ist bereits bekannt, dass Heidi Klum ein großer Halloween-Fan ist. Jedes Jahr aufs Neue lässt sich die „Germany‘s Next Topmodel“-Moderatorin ein besonders aufwendiges Kostüm einfallen. In diesem Jahr hat Klum neuerlich Großes vor. Lesen Sie darüber, wie ihre Party dieses Jahr aussehen soll und wieso sie auch Straßen sperren will. Hier geht‘s zum Artikel.

Leni umarmt ihre Mama Heidi Klum - dieses Kostum trug Heidi im Jahr 2022 © Evan Agostini/Invision/AP

Meine Empfehlung: Warum das Fest des Gruselns so viele in seinen Bann zieht

Mittlerweile gehört auch Halloween zum Feierkalender in Österreich. Meine Kollegin Marie Miedl-Rissner hat sich angesehen, wieso das Fest auch hierzulande so beliebt ist und welchen Reiz das Gruseln hat. Dafür hat sie sich mit dem Psychiater Robert Queissner unterhalten. Lesen Sie die Erkenntnisse! (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Start in die Woche!