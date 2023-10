Die Inflation in Österreich sinkt, bleibt aber noch immer hoch. Wie die Statistik Austria heute, Dienstag, mitteilt, machte die Inflation im Oktober laut Schnellschätzung 5,4 Prozent aus. Laut Statistik Austria immerhin der „niedrigste Wert seit Jänner 2022“. Chefstatistiker Tobias Thomas führt das vor allem auf die Preisentwicklung bei „Nahrungsmitteln und Möbel zurück“. Diese seien vor „einem Jahr deutlich gestiegen und treiben nun die Teuerung weitaus weniger kräftig an“. Außerdem seien Treibstoffe „im Vergleich zum Oktober des Vorjahres deutlich günstiger“, so Thomas. Gegenüber dem Vormonat stieg das Preisniveau voraussichtlich um 0,3 Prozent.

Im September lag die Inflation hierzulande noch um 6,0 Prozent über dem Niveau von September 2022. Im August stiegen die Preise im Jahresvergleich gar um 7,4 Prozent.

Deutsche Inflation bei 3,8 Prozent

Anderswo in Europa geht die Inflation indes noch viel deutlicher zurück. So lag die Inflation in Deutschland im Oktober bei 3,8 Prozent – die niedrigste Rate seit August 2021. Dämpfend auf die Inflationsrate wirkte im Oktober insbesondere der Rückgang der Energiepreise in Deutschland um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. „Hier kam ein Basiseffekt infolge des sehr hohen Energiepreisniveaus im Vorjahr zum Tragen“, erläuterten die Fachleute vom Statistischen Bundesamt „Destatis“. Zuvor waren die Energiepreise im Vorjahresvergleich letztmals im Jänner 2021 gesunken. Demgegenüber waren Nahrungsmittel in Deutschland im Oktober mit plus 6,1 Prozent weiterhin deutlich teurer als im Vorjahresmonat.

Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht eine Inflation von zwei Prozent als ideal für die Wirtschaft im Euroraum an. Die Währungshüter hatten vorige Woche angesichts der schwachen Konjunktur und rückläufiger Inflationszahlen beschlossen, ihre Serie von Zinserhöhungen vorerst zu stoppen.