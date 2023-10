Eine Festnahme in den eigenen Reihen mussten dieser Tage Polizisten in Graz durchführen. Wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung sitzt der inzwischen suspendierte Polizist in Haft, wie die Landespolizeidirektion Steiermark Montagnachmittag in einer Aussendung mitteilte. Der Exekutivbeamte soll ehemalige Kollegen und Vorgesetzte mit dem Umbringen bedroht haben.