Radio Adria - Italien auf die Ohren mit Stefan Maiwald

Die Adria ist eines unserer beliebtesten Urlaubsziele. Warm, sandig, erreichbar – es duftet nach Meer, Wassereis und Kokosöl, und in den Pfannen der Trattorien dampfen schon die Vongole in Weißweinsauce. Bestsellerautor Stefan Maiwald lebt seit mehr als 20 Jahren auf der Adriainsel Grado – er ist dort mit einer italienischen Familie verheiratet. Der Podcast ist für Touristen und Insider, er begleitet euch durchs ganze Jahr, ob im trubeligen Hochsommer oder in der entspannten Nebensaison. »Radio Adria« liefert euch Klatsch, Tratsch und Insiderwissen – aber auch nützliche Tipps für euren Urlaub und ganz viele Anregungen für mehr Italianità im Alltag. Fragen, Wünsche, Anregungen? Schreibt an radioadria@gmx.de Hier geht's zum Blog, Post aus Italien: https://postausitalien.com Der Podcast ist eine Produktion von https://www.studiovenezia.de