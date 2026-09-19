49: Der schönste Ort Italiens, den es gar nicht gibt

Hier kommen die bunten Neuigkeiten von der oberen Adria, darunter:

Wimbledon kommt nach Venedig

In Jesolo will man mehr Ferien

Der teure Fluch auf dem Lido

Der schwarze Sommer an der Adria?

Italiener und die Nähe zum Meer

Die Krippe kommt zurück nach Grado

Sackwerfen in Istrien

Harry Potter kommt aus Venetien

Hilfe, die Lagune bröckelt!

Schwerpunktthema dieser Folge:

Wir reisen in den schönsten Ort Italiens, den es gar nicht gibt!

Außerdem gibt es Italien-Themen für Kenner, darunter:

In Grado werden die Schulranzen gesegnet

… und die Glocken läuten endlich auch wieder!

Mein kommendes Buch heißt »Don Giovanni und Maria – Tumult an der Adria«. Hier steht mehr.

Die App gegen Hagel heißt Grandinometro und ist kostenlos erhältlich.

Fragen, Wünsche, Anregungen?

Wen wollt ihr mal als Gast hören, welche Themen soll ich mir vornehmen, was würdet ihr wirklich gern wissen?

Schreibt mir: radioadria@gmx.de

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Der Podcast ist eine Produktion von www.studiovenezia.de