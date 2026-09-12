48: Wie geht das mit dem Trinkgeld in Italien?

Hier kommen die bunten Neuigkeiten von der oberen Adria, darunter:

Das Ende eines Taschendiebs in Venedig

Der segelnde Gigant von Triest – und Cardi B. war auch da!

Der Papst und die Blues Brothers

Lignano: 4,4 Millionen Besuche im August!

Der Wolf von Riccione, der für eine Sperrstunde sorgt

Besucherrekord im Triestiner Strandbad

Die Adria-Boje, die alles sieht

Schwerpunktthema dieser Folge:

Wie geht das mit dem Trinkgeld in Italien?

Außerdem gibt es Italien-Themen für Kenner, darunter:

1:0 für Gradese Calcio – gelungener Saisonstart im Lagunenstadion

Was haben Italiener bloß gegen Pasta mit Huhn?

Und wie viel Trinkgeld hinterlasse ich in Pinos Bar?

Mein aktuelles Buch heißt »Espresso unter Sternen – eine Reise in Sachen Glück«. Hier steht mehr.

Fragen, Wünsche, Anregungen?

Wen wollt ihr mal als Gast hören, welche Themen soll ich mir vornehmen, was würdet ihr wirklich gern wissen?

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