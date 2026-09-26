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#50: Jubiläum! Champagner für alle und die beste Pizza der Welt
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#50: Jubiläum! Champagner für alle und die beste Pizza der Welt

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Hier kommen die bunten Neuigkeiten von der oberen Adria, darunter:

  • Der Musikskandal auf Venedigs Markusplatz
  • Der gefährliche Eindringling im Karst
  • Die beste Pizza der Welt – in Jesolo?
  • Die Campingplätze rund um Venedig sind ein immer stärkerer Tourismusmagnet …
  • … aber dem Lido laufen die Urlauber davon
  • Prügelei wegen Taschendieben in Venedig
  • Die 100 besten Hotels der Welt – wie schneidet Italien ab?

Außerdem gibt es Italien-Themen für Kenner, darunter:

  • In Grado wird der Glockenturm eingerüstet
  • Abenteuer in der Notaufnahme
  • Ist Franciacorta so gut wie Champagner?

Mein kommendes Buch heißt »Don Giovanni und Maria – Tumult an der Adria«. Hier steht mehr:

Fragen, Wünsche, Anregungen? 
Wen wollt ihr mal als Gast hören, welche Themen soll ich mir vornehmen, was würdet ihr wirklich gern wissen? 
Schreibt mir: radioadria@gmx.de

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Blog: www.postausitalien.com – jeden Freitag bekommt ihr dort die »Mediterrane Wochenschau«, kostenlos und werbefrei. Meldet euch einfach auf der Startseite mit eurer E-Mail-Adresse dafür an. 

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Der Podcast ist eine Produktion von www.studiovenezia.de