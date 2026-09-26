50: Jubiläum! Champagner für alle und die beste Pizza der Welt

Hier kommen die bunten Neuigkeiten von der oberen Adria, darunter:

Der Musikskandal auf Venedigs Markusplatz

Der gefährliche Eindringling im Karst

Die beste Pizza der Welt – in Jesolo?

Die Campingplätze rund um Venedig sind ein immer stärkerer Tourismusmagnet …

… aber dem Lido laufen die Urlauber davon

Prügelei wegen Taschendieben in Venedig

Die 100 besten Hotels der Welt – wie schneidet Italien ab?

Außerdem gibt es Italien-Themen für Kenner, darunter:

In Grado wird der Glockenturm eingerüstet

Abenteuer in der Notaufnahme

Ist Franciacorta so gut wie Champagner?

Mein kommendes Buch heißt »Don Giovanni und Maria – Tumult an der Adria«. Hier steht mehr:

Fragen, Wünsche, Anregungen?

Wen wollt ihr mal als Gast hören, welche Themen soll ich mir vornehmen, was würdet ihr wirklich gern wissen?

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