50: Jubiläum! Champagner für alle und die beste Pizza der Welt

Hier kommen die bunten Neuigkeiten von der oberen Adria, darunter:
- Der Musikskandal auf Venedigs Markusplatz
- Der gefährliche Eindringling im Karst
- Die beste Pizza der Welt – in Jesolo?
- Die Campingplätze rund um Venedig sind ein immer stärkerer Tourismusmagnet …
- … aber dem Lido laufen die Urlauber davon
- Prügelei wegen Taschendieben in Venedig
- Die 100 besten Hotels der Welt – wie schneidet Italien ab?
Außerdem gibt es Italien-Themen für Kenner, darunter:
- In Grado wird der Glockenturm eingerüstet
- Abenteuer in der Notaufnahme
- Ist Franciacorta so gut wie Champagner?
Mein kommendes Buch heißt »Don Giovanni und Maria – Tumult an der Adria«. Hier steht mehr:
Fragen, Wünsche, Anregungen?
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Der Podcast ist eine Produktion von www.studiovenezia.de