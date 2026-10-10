52: Triest boomt, Grado schrumpft – und der Hirsch geht baden

Hier kommen die bunten Neuigkeiten von der Adria, darunter:

Riccione: Das Grand Hotel, das eigentlich gar nicht offen war

Lignano: ein Dieb mit System

Warum heißen Jesolo und Grado »Akkordeonstädte«?

Der Streik der Polizei in Gorizia, der einfach ausgefallen ist

Grado schrumpft. Aber was ist mit Lignano, Caorle, Marano und Jesolo?

Rettet die Provinz die Spitzenküche?

Und hat Istrien den besseren Jakobsweg?

Das Schwerpunktthema in dieser Folge:

Ist Triest die interessanteste Stadt Italiens?

Außerdem gibt es Italien-Themen für Kenner, darunter:

Vier ganz besondere Gerichte aus dem Friaul

Die italienische Weisheit (im Dialekt Venetiens): »Pan e vin xe meza cusina.«

Mein kommendes Buch heißt »Don Giovanni und Maria – Tumult an der Adria«. Hier steht mehr.

Fragen, Wünsche, Anregungen?

Wen wollt ihr mal als Gast hören, welche Themen soll ich mir vornehmen, was würdet ihr wirklich gern wissen?

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