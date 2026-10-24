54: Dieser Raub schockiert Italien!

Hier kommen die bunten Neuigkeiten von der Adria, darunter:

Immer mehr Bars schließen. Warum?

Liegt die beste Trattoria Italiens mitten in Venedig?

Ein rätselhafter Toter – und ich mittendrin

Venedig: Ein Mafioso auf der Flucht

Triest lockt die Superyachten an

In Grado bröckelt die Uferpromenade

Die Barcolana spült 100 Millionen Euro nach Triest

Udine wird zu einer großen Trattoria

Das Schwerpunktthema in dieser Folge:

Der Raub, der Italien schockiert: Die Beute ist fünf Millionen Euro wert

Außerdem gibt es Italien-Themen für Kenner, darunter:

Der Dackelaufmarsch von Jesolo

Ärger um unser Schulessen

Die Segnung eines vierbeinigen Helden

Mein kommendes Buch heißt »Don Giovanni und Maria – Tumult an der Adria«. Hier steht mehr.

Die perfekte Einstiegsdroge: »Meine Bar in Italien«.

»Caffè sotto le stelle« – zur italienischen Ausgabe von »Espresso unter Sternen« geht es hier entlang.

Die (angeblich) beste Trattoria Italiens heißt Alla Rivetta und liegt in Venedig in der Salizada San Provolo 4625.

Fragen, Wünsche, Anregungen?

Wen wollt ihr mal als Gast hören, welche Themen soll ich mir vornehmen, was würdet ihr wirklich gern wissen?

Schreibt mir: radioadria@gmx.de

Mehr von mir:



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Der Podcast ist eine Produktion von www.studiovenezia.de