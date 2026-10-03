51: Die 12 Gesetze der italienischen Küche – welche sind sinnvoll, welche nicht?

Hier kommen die bunten Neuigkeiten von der oberen Adria, darunter:
- Der gefährliche Eindringling im Meer
- Venedigs Eintrittsgebühr auf der Kippe?
- Der Kampf um die Radwege von Verona
- Der höchste Baum Italiens (steht nicht weit von uns)
- Jesolos Pizza-Gewinne
- Illegale Hotels auf dem Lido
- Der Reifenschlitzer von Grado
Unser Schwerpunktthema: Die 12 Gebote der italienischen Küche – kritisch beleuchtet.
Wir schauen genauer hin.
Außerdem gibt es Italien-Themen für Kenner, darunter:
- Achtung, die Blitzer sind zurück!
- Die Finanzmacht des Meeres
- Ein kurioser Schönheitswettbewerb in Istrien
Mein kommendes Buch heißt »Don Giovanni und Maria – Tumult an der Adria«. Hier steht mehr.
Fragen, Wünsche, Anregungen?
Wen wollt ihr mal als Gast hören, welche Themen soll ich mir vornehmen, was würdet ihr wirklich gern wissen?
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Der Podcast ist eine Produktion von www.studiovenezia.de