51: Die 12 Gesetze der italienischen Küche – welche sind sinnvoll, welche nicht?

Hier kommen die bunten Neuigkeiten von der oberen Adria, darunter:

Der gefährliche Eindringling im Meer

Venedigs Eintrittsgebühr auf der Kippe?

Der Kampf um die Radwege von Verona

Der höchste Baum Italiens (steht nicht weit von uns)

Jesolos Pizza-Gewinne

Illegale Hotels auf dem Lido

Der Reifenschlitzer von Grado

Unser Schwerpunktthema: Die 12 Gebote der italienischen Küche – kritisch beleuchtet.

Wir schauen genauer hin.

Außerdem gibt es Italien-Themen für Kenner, darunter:

Achtung, die Blitzer sind zurück!

Die Finanzmacht des Meeres

Ein kurioser Schönheitswettbewerb in Istrien

Mein kommendes Buch heißt »Don Giovanni und Maria – Tumult an der Adria«. Hier steht mehr.

Fragen, Wünsche, Anregungen?

Wen wollt ihr mal als Gast hören, welche Themen soll ich mir vornehmen, was würdet ihr wirklich gern wissen?

Schreibt mir: radioadria@gmx.de

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Der Podcast ist eine Produktion von www.studiovenezia.de