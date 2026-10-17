53: Carbonara: 12 Dinge, die ihr noch nicht wusstest

Hier kommen die bunten Neuigkeiten von der Adria, darunter:
- Der Giro d’Italia startet in Triest!
- Venedig: Vorsorge im Vaporetto
- Ein Priester aus Grado reist um die Welt
- Der Diebstahl der 1-Cent-Münzen
- Der Fehlgriff des Diebes: Modeschmuck statt Goldkette
- Das zweite Leben der Schleuserboote
- Die Wasserqualität an der Adria ist »eccellente«
- Deutsche Feuerwehrleute müssen im Italienurlaub löschen
Das Schwerpunktthema in dieser Folge:
- Alles über die Carbonara – eine kulinarische Reise durch Zeit und Gastraum
- Das perfekte Rezept findet ihr hier.
Außerdem gibt es Italien-Themen für Kenner, darunter:
- Wein aus dem Friaul trotzt dem Abwärtstrend
- Herbstputz am Canal Grande
- Ein skurriles Strandbad feiert Rekorde
Mein kommendes Buch heißt »Don Giovanni und Maria – Tumult an der Adria«. Hier steht mehr.
Fragen, Wünsche, Anregungen?
Wen wollt ihr mal als Gast hören, welche Themen soll ich mir vornehmen, was würdet ihr wirklich gern wissen?
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Der Podcast ist eine Produktion von www.studiovenezia.de