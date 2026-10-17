53: Carbonara: 12 Dinge, die ihr noch nicht wusstest

Hier kommen die bunten Neuigkeiten von der Adria, darunter:

Der Giro d’Italia startet in Triest!

Venedig: Vorsorge im Vaporetto

Ein Priester aus Grado reist um die Welt

Der Diebstahl der 1-Cent-Münzen

Der Fehlgriff des Diebes: Modeschmuck statt Goldkette

Das zweite Leben der Schleuserboote

Die Wasserqualität an der Adria ist »eccellente«

Deutsche Feuerwehrleute müssen im Italienurlaub löschen

Das Schwerpunktthema in dieser Folge:

Alles über die Carbonara – eine kulinarische Reise durch Zeit und Gastraum

Das perfekte Rezept findet ihr hier.

Außerdem gibt es Italien-Themen für Kenner, darunter:

Wein aus dem Friaul trotzt dem Abwärtstrend

Herbstputz am Canal Grande

Ein skurriles Strandbad feiert Rekorde

Mein kommendes Buch heißt »Don Giovanni und Maria – Tumult an der Adria«. Hier steht mehr.

Fragen, Wünsche, Anregungen?

Wen wollt ihr mal als Gast hören, welche Themen soll ich mir vornehmen, was würdet ihr wirklich gern wissen?

Schreibt mir: radioadria@gmx.de

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Der Podcast ist eine Produktion von www.studiovenezia.de