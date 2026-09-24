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Wein oder Wahrheit

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Wein oder Wahrheit

Wein. Geselligkeit, Leidenschaft, Philosophie und ein guter Grund, um mit den innovativsten steirischen Winzern ein fieses Spiel zu spielen. "Wahrheit oder Pflicht" - wer kennt es nicht. Host Georg Hoffelner stellt gemeine und relevante Fragen, er geht aber in diesem Podcast auch ganz tief in die Geschichte der Winzer:innen ein. Was treibt sie an, was macht sie aus? In vino veritas, sagt man. Hier hört ihr, ob das auch stimmt.

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#16 Wein oder Wahrheit - David Ulrich
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S2 E16
#15 Wein oder Wahrheit - Falter Ego
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S2 E15
#14 Wein oder Wahrheit - Peter Skoff
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S2 E14
#13 Wein oder Wahrheit - Simon Engel
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S2 E1
#12 Wein, Wahrheit oder Pflicht - Petra Egger & Sabine David
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S2 E12
#11 Wein, Wahrheit oder Pflicht - Reinhard Muster
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S2 E11
#10 Wein, Wahrheit oder Pflicht - Tamara Kögl
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S2 E10
#9 Wein, Wahrheit oder Pflicht - Eduard Tscheppe
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S2 E9
#8 Wein, Wahrheit oder Pflicht - Patrizia und Erwin Sabathi
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S2 E8
#7 Wein, Wahrheit oder Pflicht - Edi Tropper
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S2 E7
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