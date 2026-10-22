17 Wein oder Wahrheit - Hansi Schneeberger

Who the fuck is Hansi? Das fragt sich Hansi Schneeberger auf Instagram gleich selbst. Die Antwort: Ein Südsteirer mit 120 Hektar Rebfläche, einem bemerkenswerten Schmäh und einer Leidenschaft für Wein, die weit über den eigenen Betrieb hinausgeht.

In dieser Folge von „Wein, Wahrheit oder Pflicht“, aufgezeichnet bei der Taste Factory auf der Grazer Herbstmesse, spricht Georg Hoffelner mit Hansi Schneeberger über die große Kunst, guten Wein in großen Mengen zu produzieren, über seine millionenfach angesehenen Instagram-Videos und darüber, warum die Weinbranche manchmal ein bisserl weniger ernst sein dürfte.

Warum verkauft die Familie Schneeberger auch Wein über den Diskonter? Wie viel darf guter Wein kosten? Was bedeutet der sinkende Weinkonsum für die Zukunft der steirischen Winzer? Und weshalb ist eine ordentliche Brettljause manchmal die beste Werbung für einen guten Sauvignon?

Natürlich warten auch diesmal drei Fragen, die ein Winzer lieber nicht hören möchte:

Welchen Wein aus dem eigenen Sortiment würde Hansi niemals kaufen? Welcher steirische Winzer ist erfolgreicher als seine Weine gut sind? Wie hoch ist Hansis aktueller Kontostand?

Die Antworten? Nun ja. Sagen wir so: Für die Hörerinnen und Hörer springen drei Flaschen Wein heraus.

Die Weine dieser Folge: Sauvignon Blanc Kitzeck-Sausal, Sauvignon Blanc Resi und Welschriesling Schatzi.

„Wein, Wahrheit oder Pflicht“ – der Wein-Podcast der Kleinen Zeitung mit Georg Hoffelner. Weniger trinken, mehr wissen. Und manchmal auch herzlich lachen.

Mit etwas Glück gibt es die drei Flaschen über den Instagram-Auftritt der Kleinen Zeitung zu gewinnen. Teilnahmebedingungen und Verlosungszeitraum bitte der jeweiligen Ankündigung entnehmen.