16 Wein oder Wahrheit - David Ulrich

Zu Gast: David Ulrich, Weinhof Ulrich in St. Anna am Aigen

Seit 1893 wird am Weinhof Ulrich Wein erzeugt. Heute führt David Ulrich den Familienbetrieb gemeinsam mit seiner Familie weiter und verantwortet unter anderem Betriebsführung, Keller und Weingarten. Der Betrieb bewirtschaftet unter anderem Weingärten in den Rieden Hochstraden und Tamberg und gehört zur Vereinigung der Eruptionswinzer.

In dieser Folge geht es um:

Hofübergabe und Familienbetrieb · Eruptionswinzer · Vulkanland Steiermark · Terroir und vulkanische Böden · Sauvignon Blanc · Weißburgunder · Rieden Hochstraden und Tamberg · Naturwein · Klimawandel im Weinbau · Zusammenarbeit und Konkurrenz unter Winzern · und drei unangenehme Fragen.

Wein oder Wahrheit ist der Weinpodcast der Kleinen Zeitung mit Georg Hoffelner. Drei Fragen, die Gäste eigentlich nicht beantworten wollen. Wer schweigt, muss eine Flasche Wein für die Community springen lassen.