Ein paar Tage entspannen, die Seele baumeln lassen und den Kopf frei bekommen. Dafür sind die Österreicherinnen und Österreicher auch 2024 bereit, ihr Geld auszugeben. Laut dem aktuellen Reisekompass 2024 von Ruefa wollen in diesem Jahr 89 Prozent verreisen. 2023 waren es noch 86 Prozent. Der Haupturlaub soll mindestens acht Tage lang sein. Über das Jahr verteilt wollen die Leute im Schnitt 19 Tage lang verreisen und dafür 1882 Euro ausgeben.

Trend zum Frühbuchen

Dass diese Aussagen in der Ruefa-Onlineumfrage (1564 Interview-Teilnehmer) nicht nur leere Lippenbekenntnisse sind, zeigt sich bereits an der hohen Anzahl an Frühbuchern. „Je früher, desto preiswerter. Die Zahlen bestätigen unsere Umfrage bisher“, berichtet Max Schlögl, Geschäftsführer von Gruber Reisen, im Gespräch mit Wirtschaftsredakteur Hannes Gaisch-Faustmann. Ein Fünftel aller Gruber-Kunden hätten gar schon mit Ende November ihren Urlaub für 2024 gebucht gehabt.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei Springer Reisen. Die Reisebüro-Kette verzeichnete bis dato um 55 Prozent mehr Vorbuchungen als zur selben Zeit im Vorjahr. „Früh zu buchen ist vielleicht der größte aktuelle Trend in der Branche“, erklärt Unternehmerin Andrea Springer.

Kroatien und Italien bleiben an der Spitze

Kärntner und Steirer vertrauen auf altbewährte Destinationen. Bei Gruber Reisen werden Urlaube am häufigsten in Kroatien gebucht, gefolgt von Italien. Die Gründe liegen auf der Hand: Die beiden Länder sind schnell auch per Auto, Bus und Bahn zu erreichen. Das beliebteste Flugreiseziel ist Griechenland. Heimaturlaub in Österreich und Spanien folgen auf den weiteren Plätzen.

Preislich gesehen ist 2024 auf einem moderaten Niveau. Die durchschnittliche Steigerung liege lediglich bei drei Prozent, also im Verhältnis zur Inflation in Österreich relativ wenig. Einige Destinationen, wie beispielsweise die griechische Insel Korfu oder der ägyptische Badeort Hurghada, sind sogar günstiger geworden, wie der Reiseveranstalter TUI Österreich berichtete.

