Dass es für die Gesundheit förderlich ist, mehr Bewegung in den Alltag einzubauen, ist bekannt. Aber was genau bewirkt es tatsächlich, wenn man etwa die Stiege statt des Liftes benutzt? „Man hat mehr Muskelaktivität, der Stoffwechsel wird angekurbelt und der Tagesenergieumsatz steigt“, erklärt Sportwissenschafter Bernd Marl. „Das Treppensteigen kann man mit wenig Aufwand in den Alltag integrieren und in Summe macht diese Kleinigkeit schon viel aus, wenn man es länger durchzieht.“

Welche Tipps für mehr Bewegung im Alltag Marl noch hat: Mit dem Rad oder zu Fuß den Weg in die Arbeit bestreiten, bei den öffentlichen Verkehrsmitteln eine oder zwei Stationen früher bzw. später zu nehmen oder mit dem Auto einen etwas weiter entfernten Parkplatz wählen. „Man kann sonst auch zum Beispiel zehn Minuten simple Übungen als morgendliche Bewegungsroutine einführen“, sagt der Sportwissenschafter. Wichtig ist nur: „Es sollte nicht zu kompliziert sein, damit die Motivation nicht verschwindet.“ Hier finden Sie ein Beispiel von Marl, wie diese Morgenroutine aussehen könnte.

Haben Sie Tipps für mehr Bewegung im Alltag?

Nun sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser: Achten Sie bewusst auf Bewegung im Alltag - und auf welche Tipps schwören Sie? Teilen Sie Ihre Erfahrung mit uns und mit der Kleine-Zeitung-Community in den Kommentaren.