Das Erfolgsduo Paul Pizzera und Otto Jaus © Moritz Schell

Natürlich dürfen alle zuhören, wenn am Sonntag diese beiden Exklusiv-Auftritte online über die Bühne gehen, aber ganz besonders sind diese Lieder an diesem Tag den Müttern gewidmet. Jenen Frauen also, die in allen Lebensbereichen dafür sorgen, dass der „Betrieb“ aufrechterhalten bleibt – ob Krise oder nicht. Das Erfolgsduo Pizzera/Jaus hat eine besondere Beziehung zu diesem Tag, hat doch Paul Pizzera mit seinem Lied "Mama" der Frau seines Lebens eine berührende Hommage gewidmet. In einem Proberaum in Gratkorn hat das Duo unter Wahrung des Sicherheitsabstandes exklusiv für unsere User drei Songs eingespielt, die nun online zu hören sind. Den Muttertag wird Paul Pizzera übrigens natürlich mit "Mama" verbringen – leider diesmal ohne Umarmung.

Ebenfalls einen Exklusiv-Auftritt – diesmal in Wien – hat jener Popmusiker für uns bzw. Sie hingelegt, der mit dem Mitsing-Kracher "Cordula Grün" für Furore sorgte. Doch hinter Josh steckt mehr als ein One-Hit-Wonder. Seine neue Single heißt "Wo bist du?" und ist ebenfalls am Sonntag bei unserem Online-Muttertagskonzert zu hören. Der Musiker arbeitet gerade an einem neuen Album, doch durch die Coronakrise kommt es auch hier zu Verzögerungen. Die Mutter war auch für Josh – bürgerlich Johannes Sumpich – prägend. Der Standardsatz an den längst erwachsenen Sohn: "So alt und berühmt kannst du gar nicht werden, dass ich dir nicht meine Meinung sage."

Starke Frauen und starke Künstler allesamt.