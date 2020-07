Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Covid-Impfstoffe werden an Freiwilligen getestet © AP

Es gibt mehr als 170 Gründe optimistisch zu sein, wenn es um einen Impfstoff gegen Covid-19 geht. So viele Impfstoffkandidaten befinden sich weltweit in Entwicklung, laut der Weltgesundheitsorganisation werden mindestens 25 bereits an Menschen getestet. Eine so breite Pipeline an Kandidaten ist auch deshalb eine gute Nachricht, da die Chance, dass ein Impfstoff erfolgreich ist, bei lediglich zehn Prozent liegt. In einer Pandemie ist es also besser, Alternativen zu haben.