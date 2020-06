Immun gegen Covid-19 Schützen Antikörper vor einer zweiten Ansteckung?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schützen Antikörper vor einer zweiten Ansteckung? © Parilov - stock.adobe.com

Wie viele Menschen sind immun gegen das neue Coronavirus? Wie gut schützen Antikörper vor einer Ansteckung? Und wie lange hält der Schutz? Das sind entscheidende Fragen in der Pandemie – ein neuer Antikörpertest „made in Austria“ soll nun helfen, Antworten zu finden. Die Basis für das Testsystem schuf ein gebürtiger Steirer in New York: Mikrobiologe Florian Krammer hat an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai den ersten nicht-kommerziellen Antikörpertest entwickelt: Der Test wurde von den US-Behörden zugelassen und in New York bei Zehntausenden Patienten eingesetzt – auch mit dem Ziel, jene Genesenen zu finden, die besonders viele Antikörper im Blut haben und sich als Plasmaspender eignen.