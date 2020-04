Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Der erste Patient, der mittels Plasma-Spende von Covid-19 geheilt wurde, meldet sich mit emotionalen Worten. Am LKH Graz sind Anfragen anderer Spitäler eingelangt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Geheilter Patient: ´Ich kann mein Glück nicht in Worte fassen´ © (c) Photographer: Markus Kaiser, Gra

"Ich kann mein Glück noch nicht in Worte fassen. Ich bin überwältigt vom Einsatz jedes Einzelnen, der meinen Weg in den vergangenen Wochen begleitet hat, unglaublich dankbar für den Mut und das Engagement der Ärztinnen und Ärzte und dafür, dass sich so schnell ein Plasmaspender gefunden hat.“