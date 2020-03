Ansteckung & Erkrankung Auf einen Blick: Die Fakten zum Coronavirus

Facebook

Die wichtigsten Symptome auf einen Blick ©

1. Wie wird das neuartige Coronavirus übertragen?

SARS-CoV-2, so lautet der offizielle Name des neuartigen Virus, wird vor allem über die sogenannte Tröpfcheninfektion übertragen: Infektiöse Tröpfchen aus dem Nasen- oder Rachenraum bzw. Atemwegsekrete sind das Transportmedium für die Viren und werden über diesen Weg von Mensch zu Mensch übertragen. Daher ist die Husten- und Nies-Etikette jetzt so wichtig (siehe unten: Was kann ich selbst tun?) Neben diesen Tröpfchen, die beim Niesen oder Husten ausgestoßen werden, können auch Speichel, Ausscheidungen (Harn, Stuhl) und Körperflüssigkeiten (Blut) infektiös sein.