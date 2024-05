Seit über 30 Jahren gibt es schon „Das Eck“ am Klopeiner See, das am 18. Mai wieder in die Saison startet. Bis Ende September gibt es eine vielfältige Auswahl an Speisen, darunter Burger, Steak, Tapas, Grillgerichte sowie eine kalte Jause und Salate. Das Bio-Fleisch wird ausschließlich aus heimischen Rindern bezogen. „Wir haben eine Vielzahl an offenen Rot- und Weißweinen aus Österreich. Neu im Sortiment ist der Riesling von Salomon“, erzählt Mochoritsch-Wirt Hannes Jernej, der auch „Das Eck“ betreibt.

Hannes Jernej bietet in diesem Jahr eine neue Weinsorte an © Weichselbraun Helmuth

Auch neu in diesem Jahr ist der Kärntner Kaffee von einem Villacher Kaffeeröster. „Wir sind stolz, einen Kaffee anzubieten, der in Kärnten geröstet wird. Unsere Mitarbeiter wurden auch extra für die Umsetzung eines guten Kaffees eingeschult“, führt Jernej fort. Auf der überdachten Außenterrasse ist Platz für 130 Gäste und das Restaurant hat täglich von 11 Uhr bis 22 Uhr geöffnet.