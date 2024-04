Die Natur malt bekanntlich in den schönsten Farben - vor allem jetzt, wenn in der Landeshauptstadt die Bäume durch die sommerlichen Temperaturen „zum Leben“ erweckt werden. Ein unglaublich buntes Bild zeichnet sich zum Beispiel im Goethepark ab. Besonderes Aufsehen und Staunen erregen derzeit auch Bäume in der Klagenfurter Wurzelgasse. Sie blühen nämlich zweifärbig. Es handelt sich dabei um die Japanische Nelken-Kirsche, die auf einer Vogelkirsche veredelt wurde. Und die schlägt sich jetzt auch farblich durch. Die Nelken-Kirsche erstrahlt in Rosa, die Vogelkirsche in Weiß, dwie das Team des Klagenfurter Stadtgartenamtes auf Anfrage mitteilt.

Nähere Betrachtung © Weichselbraun