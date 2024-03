Melanie Zechner kniet im Sommer über einem bunten Blumenbeet vor dem Stadttheater. Im Herbst greift sie zum Rechen, im Winter zur Schneeschaufel. „Wir sind die Visitenkarte der Stadt“, sagt sie vor der Klagenfurter Blumen- und Pflanzenpracht. Sie sowie ihre 124 Kolleginnen und Kollegen vom Stadtgartenamt sorgen tagtäglich für die einladende Optik der Landeshauptstadt.

Der Abteilung geht die Arbeit niemals aus. 15.000 Bäume gehören gepflegt und begutachtet, 73 Trinkwasser- und 22 Zierbrunnen gewartet. Von der Blumenaufzucht bis hin zum Bau zahlreicher Sitzbänke wird alles in der Stadtgartenzentrale in der Pulverturmstraße realisiert. Hier wird vieles mit Hand und alles mit Liebe gemacht.

Ein Jahr begleitet

Die umfassende Arbeit des engagierten Stadtgartenteams hat der bekannte Klagenfurter Regisseur Robert Schabus ein Jahr lang mit der Kamera begleitet. Er rückte sowohl bei Tropenhitze als auch beim Schneesturm aus, um die unterschiedlichsten Facetten einzufangen. „Ich war selbst erstaunt. Ich sehe die Stadt jetzt mit ganz anderen Augen“, sagte der Regisseur des „Österreich Bilds“ mit dem Namen „Die Stadt als Garten - Arbeiten am grünen Klagenfurt“. Am Donnerstag lud der ORF zur Vorpremiere in die Klagenfurter Stadtgartenzentrale. Weit über 150 Gäste sorgten für ein volles Haus.

Schabus, Stadtrat Max Habenicht, ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard, Bürgermeister Christian Scheider und Blechl waren bei der Vorpremiere dabei © Stadtkommunikation/helge Bauer

Seltene, selbst für viele Klagenfurter noch unbekannte Einblicke liefert auch Heinz Blechl. Der Abteilungsleiter erzählt im Dokumentarfilm über die vielen Aufgaben, aber auch die Schwierigkeiten, mit denen er und seine Mitarbeiter zu kämpfen haben. Nach der Vorpremiere zeigte sich Blechl beinahe sprachlos: „Ich bin sehr gerührt, weil dieser Film sehr gut zeigt, wofür wir brennen.“ Lobende Worte für Schabus Arbeit fand auch der bekannte Filmemacher Klaus Graf: „Egal was er angreift, er setzt sich immer akribisch mit den Inhalten auseinander.“

Ausstrahlung am Sonntag

Robert Schabus Produktion, die er gemeinsam mit Bertram Knappitsch (Ton), Marie-Therese Vollmer (Assistenz), Andreas Frei (Tonmischung), Karim Kosta (Farbkorrektur) und Ania Konarzewski (Sprecherin) auf die Beine stellte, gibt es Sonntag, 3. März, um 18.25 Uhr in ORF 2 zu sehen. Die Wiederholung läuft am 7. März um 10.45 Uhr. Nach der TV-Ausstrahlung gibt es das „Österreich Bild“ online in der ORF-TVthek zu sehen.