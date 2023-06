Ein Erdbeben der Stärke 4,1 laut Richterskala hat Freitagfrüh um 5.54 Uhr die kroatische Stadt Dubrovnik und deren Umgebung erschüttert. Das Epizentrum lag in der Adria, 7 Kilometer ostsüdöstlich der Stadt in einer Tiefe von 1,9 Kilometern. Das Beben war offenbar in weiten Teilen Dalmatiens spürbar.

"Kurz, aber stark", "Es zitterte und Dinge fielen aus dem Regal", "Ziemlich heftig, für ein paar Sekunden", "Als ob das Auto gegen die Wand gefahren wäre", "Sehr kurz, aber ich bin aus dem Bett gesprungen" sind nur einige der rund 200 Kommentare, die von Anrainern, hauptsächlich aus der Gegend von Dubrovnik, verfasst wurden, schreibt das kroatische Nachrichtenportal vecernji.hr.