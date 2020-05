Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

ARTIKEL AKTUALISIEREN - HIER KLICKEN

Aktuell gibt es in Österreich 16.402 positive Testergebnisse (Stand: Samstag, 8 Uhr, Quelle: Gesundheitsministerium). Hierzulande sind 635 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben. 15.005 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 159 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 31 auf Intensivstationen .



(Stand: Samstag, 8 Uhr, Quelle: Gesundheitsministerium). Hierzulande sind an den Folgen des Coronavirus sind Derzeit befinden sich aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung und . Aktuell Erkrankte in den Bundesländern: 796 (Stand: Samstag, 8 Uhr, Gesundheitsministerium).



in den Bundesländern: (Stand: Samstag, 8 Uhr, Gesundheitsministerium). Stand nach Bundesländern: Burgenland (11), Kärnten (5), Niederösterreich (137), Oberösterreich (28), Salzburg (10), Steiermark (98), Tirol (37), Vorarlberg (18), Wien (452).

Burgenland (11), (5), Niederösterreich (137), Oberösterreich (28), Salzburg (10), (98), Tirol (37), Vorarlberg (18), Wien (452). Erstmals keine Infektionsfälle in China gemeldet.

gemeldet. Brasilien weltweit auf Platz zwei bei Corona-Infektionen.

bei Corona-Infektionen. Infografiken : Das Coronavirus in Österreich und der ganzen Welt.

: Das Coronavirus in Österreich und der ganzen Welt. Psychotherapie Helpline 0720 12 00 12 bietet täglich von 8 bis 22 Uhr kostenfreie Hilfe.

Der Vortag zum Nachlesen

Samstag, 23. Mai 2020

China meldete erstmals keine Neuinfektionen China hat offiziellen Angaben zufolge erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie, seit Jänner, keine neuen Infektionen mit dem Virus verzeichnet. Am Freitag habe es keine Neuinfektionen gegeben, teilte die Nationale Gesundheitskommission (NHC) am Samstag mit. Am Donnerstag waren es noch vier gewesen. Die Zahl der bestätigten Fälle beläuft sich auf insgesamt 82.971. Die der offiziell gemeldeten Todesopfer blieb unverändert bei 4.634. Das liegt deutlich unter der Opferzahl in wesentlich kleineren Ländern. In China leben 1,4 Milliarden Menschen. >> Mehr dazu lesen Sie hier

8.00 Uhr: TUI will im Juli wieder Touristen nach Österreich bringen

Der deutsche Reisekonzern TUI will bereits in wenigen Wochen wieder Reisen zu verschiedenen Zielen durchführen. Neben Österreich wird etwa auch Mallorca eine Destination sein.



>> Mehr dazu lesen Sie hier

7.20 Uhr: 638 Neuinfektionen in Deutschland



Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat 638 Corona-Neuinfektionen in Deutschland gemeldet und damit erneut weniger als 1.000 neue Fälle binnen eines Tages. Damit steigt die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen in Deutschland auf 177.850, wie das RKI Samstagfrüh mitteilte.

Die Zahl der Todesfälle legt binnen 24 Stunden um 42 auf 8.216 zu. Die Zahl der nachweislich Genesenen liegt dem RKI zufolge bei etwa 159.900, rund 800 mehr als am Vortag.

6.36 Uhr: Gewerkschafter pochen auf Auto-Kaufprämien



Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) pocht in der Coronakrise auf Prämien zur Förderung des Autokaufs. DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag), eine Kaufprämie für Fahrzeuge sei "sinnvoll, wenn sie technologieoffen ist und auch für emissionsarme Verbrenner gilt".

Die Wirtschaftsweisen lehnen solche Prämien hingegen grundsätzlich ab und argumentieren, angesichts der Coronakrise gelte es, nicht allein die Nachfrage zu stärken, sondern zugleich den Strukturwandel sinnvoll zu unterstützen.

6.15 Uhr: Brasilien auf Platz zwei bei Corona-Infektionen



Brasilien hat nach jüngsten Angaben die zweithöchste Zahl von Infizierungen mit dem neuartigen Coronavirus weltweit und liegt damit nun vor Russland - nur die USA haben noch mehr Fälle. Das Gesundheitsministerium in Brasilia meldete am Freitag 20.803 Infizierte mehr als am Donnerstag. Damit stieg die Zahl der Infizierten in dem mit 210 Millionen Einwohnern größten Land Lateinamerikas auf 330.890. Russland kam nach Aufzeichnungen der Johns-Hopkins-Universität in den USA zuletzt auf 326 448 Fälle. Die USA überstiegen am Freitagabend (Ortszeit) die Marke von 1,6 Millionen nachgewiesenen Infizierungen.

Mindestens 21.048 Menschen sind in Brasilien im Zusammenhang mit dem Virus bisher gestorben. Bei der Zahl der Todesopfer liegt das Land damit weltweit weiter auf Platz sechs. Die tatsächlichen Zahl der Infizierten und der Todesfälle ist jedoch wahrscheinlich noch höher. Die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas konnte seine Tests bisher nur langsam steigern.

4.30 Uhr: Hertz beantragte Gläubigerschutz



Der US-amerikanische Autovermieter Hertz hat Gläubigerschutz beantragt. Das Insolvenzverfahren zur Umstrukturierung nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts sei am Freitag (Ortszeit) eingeleitet worden, wie das mehr als 100 Jahre alte Unternehmen mitteilte. Dessen internationale Geschäfte - darunter die in Europa, Australien und Neuseeland - werden nicht in das US-Verfahren einbezogen. Die Einnahmen von Hertz waren wegen der Coronakrise eingebrochen. Ein großer Teil des Umsatzes stammt normalerweise aus Autovermietungen auf Flughäfen, die aber unter dem Zusammenbruch des Flugverkehrs als Folge der Epidemie stark zurückgegangen sind.

Hertz war es nicht gelungen, ein Stillhalteabkommen mit seinen wichtigsten Kreditgebern zu erreichen. Das in Florida ansässige Unternehmen mit den Marken Hertz, Dollar und Thrifty hatte im April fällige Zahlungen für ein größeres Autoleasing ausgelassen. Das mit fast 19 Milliarden Dollar (17,42 Mio. Euro) verschuldete Unternehmen hat bereits Tausende Mitarbeiter gekündigt. Größter Aktionär des börsennotierten Konzerns ist der milliardenschwere Investor Carl Icahn.