Corona in der Steiermark+++ Gastronomie kämpft ums Überleben +++ "Ennstal Classic" abgesagt

+++ 110 Todesopfer in der Steiermark +++ 874 Personen gelten als genesen +++ Land will bei Lockerung des Besuchsverbotes in Senioren- und Pflegeheimen vorerst nicht mitziehen +++ Die meisten steirischen Todesfälle in Hartberg-Fürstenfeld +++ Ab 15. Mai öffnen Lokale, Gaststätten und Schulen schrittweise +++ Grazer Gemeinderatssitzung morgen in der Messehalle

Erst 2021 soll es wieder eine Ennstal Classic geben © Ennstal Classic/Peter Meierhofer

Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen rund um die Corona-Epidemie in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1670, es gelten bisher 874 Personen als genesen (Stand: Dienstag, 21 Uhr).

in der Steiermark liegt bei 1670, es gelten bisher 874 Personen als (Stand: Dienstag, 21 Uhr). Im Bundesland sind mittlerweile 110 Todesopfer (Stand: Dienstag, 18 Uhr) zu beklagen.

(Stand: Dienstag, 18 Uhr) zu beklagen. Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle . Seit 14. April dürfen viele Geschäfte wieder öffnen - Maskenpflicht in Öffis und bei jedem Einkauf!



. Seit 14. April dürfen viele Geschäfte wieder öffnen - Ab 1. Mai sollen alle Geschäfte wieder aufsperren. Masseure, Fußpfleger, Friseure und andere Dienstleistungen dürfen auch wieder angeboten werden. Es gilt dabei die Maskenpflicht und Sicherheitsabstand!

sollen Masseure, Fußpfleger, Friseure und andere Dienstleistungen dürfen auch wieder angeboten werden. Es gilt dabei die Maskenpflicht und Sicherheitsabstand! Ab 15. Mai dürfen Gaststätten wieder aufmachen (Sperrstunde 23 Uhr), Gottesdienste sollen stattfinden und Schulen schrittweise ihren Präsenzbetrieb aufnehmen.

dürfen wieder aufmachen (Sperrstunde 23 Uhr), sollen stattfinden und schrittweise ihren Präsenzbetrieb aufnehmen. 3351 Anzeigen in der Steiermark, davon 799 in der Osterwoche

in der Steiermark, davon 799 in der Osterwoche Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Tel. 0800 555 621 .

nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie bitte an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr). Der Verein Traumahilfe Österreich bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation.

bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation. Die Caritas musste ihre Haussammlung für Steirer in Not stoppen. Wir wollen helfen: Spenden Sie unter dem Kennwort "Coronahilfe" an Steirer helfen Steirern.

Hier geht es zum Corona-Ticker international und Österreich. Die Entwicklungen in der Steiermark vom Dienstag gibt es hier nachzulesen.

Die wichtigsten Ereignisse des Tages im Live-Ticker

18.20 Uhr: Der Kindergartenpädagoge Michael Kammerer gibt seit Wochen Balkonkonzerte in Graz. Aber nicht nur damit trotzt er der Krisensituation. Die Geschichte dazu gibt es hier.

Michael Kammerer bei einem seiner Balkonkonzerte in Graz Foto © Privat

17.40 Uhr: Neue Zeiten auch in diesem Bereich: In Köflach wurde als erste Gemeinde in der Steiermark für eine Gemeinderatssitzung per Post/Umlaufweg abgestimmt. Ein neues Modell ermöglicht dies. Lesen Sie die Geschichte von Rainer Brinskelle dazu >>hier<<.

16.55 Uhr: Die Wirte kämpfen ums Überleben. Wenn die Gasthäuser Mitte Mai wieder öffnen, ist die Krise noch nicht ausgestanden: Man hofft, dass dann die Gäste nicht ausbleiben.

Kollegin Michaela Egger hat sich im Murtal und in Murau umgehört.

16.00 Uhr: Die beiden Köflacher Vizebürgermeister Alois Lipp (FPÖ) und Bernd Jammernegg (SPÖ) lösten mit einem Facebook-Posting eine heiße Diskussion aus. Leser kritisieren das Nichteinhalten des Mindestabstands, FP-Parteichef Mario Kunasek ortet Denunziantentum in "DDR-Manier": Lesen Sie die Entwicklungen dazu >> hier <<

15.45 Uhr: Der Grazer Gospelchor lässt sich auch in Zeiten von "social distancing" nicht vom gemeinsamen Singen abhalten - via Videokonferenz gibt es "Sing Alleluja And Clap Your Hands" zu hören: Für alle hier auf Youtube.

Und auch die Mariatroster Männervokalwirtschaft singt online zusammen:

15.15 Uhr: Das Budget für die im Zuge des Soforthilfepaketes gestartete "Telearbeitsplatz-Offensive" des Landes Steiermark ist ausgeschöpft. Ab Donnerstag können keine neuen Anträge mehr angenommen werden. Förderungsanträge für Telearbeitsplätze seien für Kleinunternehmen aber weiterhin im Programm "Familien!Freundlich" bei der Steirischen Wirtschaftsförderung SFG möglich, heißt es beim Land.

15.05 Uhr: Ein bisschen Normalität gibt es wieder im Fußball: Der TSV Hartberg hat das Mannschaftstraining wieder aufgenommen - jedoch unter strengen Auflagen. So läuft das Training unter Corona-Umständen.

14.30 Uhr: Gesundheit und Sicherheit für Besucher als auch Mitarbeiter in unseren Ämtern: Auf Antrag von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer rüstet das Land die Verwaltung mit mehr als 500 Plexiglas-Schutzvorrichtungen aus. Mehr dazu lesen Sie >>hier<<

14.10 Uhr. Die Leitungen des steirischen Gesundheitstelefons liefen im März besonders heiß. Jetzt nimmt der Ansturm ab. Ein Vergleich zum Vorjahr.



13.30 Uhr. Die Kurve an Neuinfektionen flacht zwar auch im Bezirk Liezen ab, dennoch wird die Ennstal Classic abgesagt. Alle Details hier.



2017 fuhr sogar Hollywood-Star Patrick Dempsey bei der Oldtimer-Rallye mit Foto © APA/ERWIN SCHERIAU

13.10 Uhr. In Graz tritt morgen der Gemeinderat wieder zusammen, allerdings weicht man vom Rathaus auf die Grazer Messe aus. Außerdem gelten ein paar neue Regeln.



12.45 Uhr. Freunde von Burger und Pommes, aufgepasst! Nach dem großen Ansturm auf Mc Donald's Filialen in Graz und Gleisdorf sperren bald die nächsten Standorte der Fast-Food-Kette in der Steiermark auf.

12.30 Uhr. Das Modell der Kurzarbeit wird eifrig in Anspruch genommen. In Leoben sind offiziell 7000 Dienstnehmer in Kurzarbeit, leider steigen auch die Arbeitslosenzahlen.



12.10 Uhr. Nach wie vor gibt es die meisten Corona-Krankheitsfälle in der Steiermark im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Aber auch die Zahl der Genesenen in der Region steigt.

11.50 Uhr. Der schönste Tag im Jahr? Für viele Hochzeitspaare musste dieser aufgrund der Restriktionen zur Eindämmung von Covid-19 erst einmal abgesagt werden. In der Steiermark müssen 4.100 Hochzeiten verschoben werden. Rund zwei Drittel der jährlich etwa 6.300 Trauungen im Bundesland finden in den Monaten von März bis August statt. Solche Schnappschüsse, wie hier von Wedding-Award-Sieger Markus Schlamadinger aka "a twist of lemon", müssen also noch ein bisschen auf sich warten lassen ...

Hochzeit in Altaussee vor Corona-Zeiten Foto © (c) Markus Schlamadinger

11.30 Uhr. Corona sei nichts weiter als "eine milde Grippe", behauptet ein Arzt aus der Obersteiermark und verbreitet Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie. Nun droht ihm ein Berufsverbot.



11.15 Uhr. Die Grünen bringen die vergleichsweise hohe Zahl an steirischen Corona-Toten in der nächsten Sitzung des Landtags aufs Tapet. 15 Fragen wird Klubobfrau Sandra Krautwaschl an Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) richten. Darunter: Waren alle Pflegeheimbetreiber ausreichend ausgerüstet?

11 Uhr. Die Caritas Steiermark hat ihre gratis Lebensmittelnotausgabe für armutsgefährdete Menschen verstärkt. Heute Mittwoch findet die Ausgabe in Graz statt, von 13 bis 14.30 Uhr in der Herrgottwiesgasse 55. Morgen dann in Schladming und Rottenmann.



10.30 Uhr. Ab Mai dürfen Gaststätten zwar, unter bestimmten Regeln, wieder aufsperren. Doch vorab haben viele Gastronomen in der Krise zu kämpfen. So wurde gestern auch bekannt, dass ein prominenter Grazer Wirt Insolvenz anmelden muss. Über Verzweiflung und Zweckoptimismus in der Grazer Gastro-Szene berichtet das Team der Stadt-Redaktion.

9.50 Uhr. Die Coronakrise trifft die Kulturszene hart. Sechs Künstlerinnen und Künstler aus der Ost- und Südoststeiermark erzählen, wie sie die Situation erleben.

9.25 Uhr. Der Zivildienst für Zivildiener, die im August 2019 eingerückt sind, wird nicht verlängert, heißt es vom Roten Kreuz.





9 Uhr. Die Steiermark ist das Land der Autoproduktion. 50.000 Arbeitsplätze sind damit verknüpft. Springt der Verkauf nicht an, rechnet die Industrie mit Spätfolgen. Das Wirtschafts-Ressort der Kleinen Zeitung hat die Situation genauer unter die Lupe genommen.



8.25 Uhr. Gute Nachrichten für alle Soldaten, die im Einsatz sind. Sie fahren ab jetzt kostenlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln - in ganz Österreich.

7.50 Uhr. Das Aufstellen von Maibäumen ist heuer etwas anderes geregelt. Hier geht's zu den Details.



7.30 Uhr. Auf zur Sommerfrische in die Heimat? Der steirische Tourismus rüstet sich. Ulrich Dunst hat sich angeschaut, wie die Lage wirklich aussieht und ob im Mai schon die ersten Touristen kommen.



7 Uhr. Vorerst will das Land Steiermark das Besuchsverbot in Pflegeheimen nicht lockern. Die Begründung der Politik dazu lesen Sie hier.



Unterdessen steht seit Dienstag fest, dass die Rücknahme weiterer Einschränkungen ab Mai stattfinden soll:

Ab 1. Mai - sämtliche Geschäfte (auch über 400 Quadratmeter) dürfen wieder aufsperren.

Ab 1. Mai - Masseurinnen und Masseure, Fußpflegerinnen und Fußpleger sowie Friseure und andere Dienstleistungen dürfen wieder ihre Dienstleistungen anbieten (es gilt Maskenfplicht und Ein-Meter-Sicherheitsabstand)

Ab 15. Mai - Lokale und Gaststätten dürfen (mit Sperrstunde 23 Uhr) wieder aufsperren

Ab 15. Mai - Schulstufen abseits von Matura- und Abschlussklassen (die bereits mit 4. Mai wieder starten) sollen schrittweise wieder ihren Präsenzbetrieb aufnehmen.

Ab 15. Mai - öffentliche Gottesdienste sollen wieder stattfinden. Ein Stufenplan ist dazu in Arbeit.



6.15 Uhr. Mit Dienstag (Stand 21 Uhr) betrug die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus in der Steiermark 1670. Das bedeutet ein Plus von sechs bestätigten Infektionen im Vergleich zum Vorabend.

874 Personen in der Steiermark gelten als genesen. Das sind um 58 Personen mehr als 24 Stunden zuvor.

Nachfolgend die Auflistung der bestätigten steirischen Sars-CoV-2-Infektionen nach politischen Bezirken (in Klammer die Veränderung in den vergangenen 24 Stunden von Montagabend auf Dienstagabend):

Bruck-Mürzzuschlag: 51 (-)

Deutschlandsberg: 46 (+1)

Graz: 442 (+1)

Graz-Umgebung: 204 (+1)

Hartberg-Fürstenfeld: 304 (+2)

Leibnitz: 176 (-)

Leoben: 22 (-)

Liezen: 84 (+1)

Murau: 5 (-)

Murtal: 31 (-)

Südoststeiermark: 55 (-)

Voitsberg: 96 (-)

Weiz: 154 (-)

(Quelle: Gesundheitsministerium)

6 Uhr. Ab 15. Mai sollen auch wieder öffentliche Gottesdienste möglich sein. Ein Stufenplan dazu ist in Arbeit. In der Zwischenzeit finden digitale Gottesdienste statt, und Institutionen wie die Diözese Graz-Seckau machen online Mut...



5.30 Uhr. Mit Dienstagabend (Stand 18 Uhr) war ein weiterer Todesfall in der Steiermark in Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Es handelt sich um eine Frau (Jahrgang 1929) aus dem Bezirk Graz-Umgebung.

Die regionale Verteilung der bisherigen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 auf die steirischen Bezirke:

Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: 28 Todesfälle

Landeshauptstadt Graz: 27 Todesfälle

Bezirk Graz-Umgebung: 27 Todesfälle

Bezirk Weiz: acht Todesfälle

Bezirk Leibnitz: fünf Todesfälle

Bezirk Voitsberg: vier Todesfälle

Bezirk Bruck-Mürzzuschlag: drei Todesfälle

Bezirk Leoben: drei Todesfälle

Bezirk Deutschlandsberg: zwei Todesfälle

Bezirk Liezen: ein Todesfall

Bezirk Murtal: ein Todesfall

Bezirk Südoststeiermark: ein Todesfall

5 Uhr. Bisher gibt es in der Steiermark laut aktuellem Stand 3351 Anzeigen und 405 Organstrafmandate, die von der Polizei aufgrund von Übertretungen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus verhängt wurden. Mehr dazu hier.