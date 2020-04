Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Endlich wieder Big Mac, Cheeseburger, Pommes und Co.? Nicht für Mürztaler Fastfood-Freunde. Sie müssen sich noch gedulden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der McDonald's in St. Lorenzen sperrt wieder auf © Mitterböck

Groß waren die Freude un der Ansturm der Fastfood-Freunde: Am Montag setzte McDonald's seinen Plan in die Tat um, zumindest McDrive und McDelivery (Lieferservice) an rund 70 Standorten mit reduziertem Produktangebot zu öffnen und sorgte dabei für lange Schlangen. Die Obersteiermark musste sich allerdings noch gedulden: Auf der Liste der Standorte, die seit 20. April durchstarten, findet sich nur Liezen. Judenburg und Knittelfeld bleiben ebenso geschlossen wie Leoben oder Bruck und St. Lorenzen.