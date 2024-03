Daniela Soukup aus Villach ist nicht nur als Polizistin für die Menschen da, sondern auch als Stammzellenspenderin. In dieser Rolle konnte die 34-Jährige einem schwer kranken Patienten in Deutschland das Leben retten. Diese selbstlose Geste, über die in der Kleinen Zeitung berichtet wurde, berührte einen Leser derart, dass er die junge Polizistin kontaktieren musste. Am Mittwoch erreichte Daniela Soukop daher eine ganz besondere Lieferung: Ein Blumenstrauß und ein Brief. Darin erzählte er seine ganz persönliche Geschichte und erklärte ihr, warum ihn ihre Stammzellenspende zu Tränen rührte.

Daniela Soukop mit ihren Geschenken © Privat

Einen ganz besonderen Moment erlebte Theo Potgieter vor Kurzem im Kruger-Nationalpark. Der Safari-Guide sichtete einen jungen Elefanten mit einer rosa Hautfarbe. Bilder und Videoaufnahmen zeigen den kleinen Bullen, wie er mit seinen Altersgenossen spielt. Der Elefant hat Albinismus, einen Gendefekt, der die Melaninproduktion hemmt und so zur rosa Farbe führt. Dies kommt extrem selten vor. „Man schätzt, dass bei einer von 10.000 Geburten ein Albino-Elefant zur Welt kommt“, erklärt Potgieter gegenüber „PetBook“.

Österreichs ehemaliger Ski-Star verkündete am Samstag die frohe Botschaft: Ihre Tochter Lotte erblickte in dieser Woche das Licht der Welt. Zu einem Bild auf Instagram schrieb die 34-Jährige: „Die größten Wunder sind ganz klein. Liebe Lotte, willkommen in unserer Familie.“ Somit bekam Sohnemann Henry eine kleine Schwester.

Für die nächsten 15 Jahre brauchen sich Studentinnen und Studenten des Albert Einstein College of Medicine im New Yorker Stadtteil Bronx keine Gedanken mehr um ihre Studiengebühren machen (rund 60.000 US-Dollar pro Jahr). Dafür verantwortlich ist Dr. Ruth Gottesman, die der Privatuniversität eine Milliarde US-Dollar spendet. Tosender Applaus brandete auf und etliche Tränen flossen, als die 93-jährige Gottesman ihr Vorhaben in der voll besetzten Aula der Uni verkündete.

In der Nacht auf Samstag ereignete sich in der Gemeinde Gratwein-Straßengel ein Verkehrsunfall, der in einer Tragödie enden hätte können. Ein Auto mit fünf Jugendlichen stürzte rund 100 Meter über einen Abhang. Die Lenkerin (18) und ihre vier Beifahrer im Alter von 17 und 18 Jahren mussten zum Teil von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden, kamen aber mit leichten Verletzungen davon. „Es grenzt an ein Wunder, dass alle so herausgekommen sind“, sagte Einsatzleiter Johannes Koch von der Feuerwehr Eisbach-Rein danach.