Viel Glück dürften eine 18-Jährige und ihre Freunde in der Nacht auf Samstag gehabt haben. Die junge Frau war als Lenkerin eines Pkw und mit vier Beifahrern gegen 2 Uhr auf einer Gemeindestraße in Gratwein-Straßengel vom Plesch kommend unterwegs in Richtung Rein. Im Ortsteil Kehr und Plesch dürfte sie aufgrund schlechter Sichtverhältnisse eine Rechtskurve übersehen haben: Das Auto kam von der Fahrbahn ab und stürzte rund 100 Meter über einen Abhang. Die Lenkerin und ihre vier Beifahrer im Alter von 17 und 18 Jahren – alle aus dem Bezirk Graz-Umgebung – konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und die Böschung hochklettern. Sie wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw wurde von den Feuerwehren Gratwein und Eisbach-Rein geborgen.