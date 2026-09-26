Alpe-Adria-Newsletter: Das Meer wird wärmer und zieht Wasserhosen an

Weil der nächste Ausflug nach Italien, Slowenien oder Kroatien bestimmt kommt: Neuigkeiten und Tipps aus unserem wöchentlichen Alpe-Adria-Newsletter.

Die Formulierung „wie von Geisterhand“ ist Ihnen wahrscheinlich ein Begriff. Und ich weiß jetzt, wo sie herkommt: aus Peschiera del Garda am schönen Gardasee in Italien.

Auf der Toilette eines dort ansässigen Lokals wollte ich mir unlängst beim rechten von zwei Waschbecken die Hände waschen. Es gibt dort keine Wasserhähne zum Aufdrehen, sondern moderne sogenannte Sensorarmaturen. Hand drunter, Wasser marsch! Das hat auch gut geklappt – mit einer Einschränkung: Nicht bei „meinem“ Wasserhahn begann das Wasser zu laufen, sondern beim Waschbecken links, vor dem gerade niemand stand.

Ich war allein im Raum. Abgesehen von der unsichtbaren Geisterhand.

Ich hoffe, sie kann mir verzeihen, dass ich nach einer Schrecksekunde einfach ihr Waschbecken benutzt habe.

Adria wird immer wärmer und salziger

Die Ergebnisse einer neuen Studie überraschen Forscher: Das Mittelmeer wird immer schneller wärmer und salzhaltiger. Die Beschleunigung ist im zentralen und östlichen Mittelmeer am stärksten ausgeprägt – und ganz besonders in der Adria. Das hat Folgen für die Tierwelt.

Wetterdienst bittet Touristen, Tornados zu melden

Nach diesem Unwetter-Sommer weiß jeder Adria-Urlauber, was eine Wasserhose ist. Und das ist gut so. Denn um seine Warnungen in Zukunft zu verbessern, ruft der staatliche kroatische Wetterdienst dazu auf, Sichtungen von Wasserhosen künftig zu melden. Man will die Mini-Tornados besser erforschen.

Ljubljana wird auch zur Berlin-Drehscheibe

Die britische Billigairline Easyjet verbindet – nach siebenjähriger Pause – den Flughafen Ljubljana ab 7. April 2027 wieder zweimal wöchentlich mit der deutschen Hauptstadt Berlin. Nach London-Gatwick fliegt sie von Slowenien aus schon länger. Im November vergangenen Jahres nahm Easyjet eine Verbindung nach Manchester auf, im April dieses Jahres folgte Edinburgh.

Mehrere Großbaustellen in Grado

Exklusiv vorab: Autor Stefan Maiwald schreibt für die Kleine Zeitung regelmäßig über den Alltag in Grado. Diesmal berichtet er über dringend notwendige Bauarbeiten: Der Campanile der Basilika Santa Eufemia wird endlich saniert, ebenso die bröckelnde Mole der Riva Slataper. Nur bei den letzten Metern des berühmten Radwegs „Ciclovia Alpe Adria“ geht nichts weiter.

Triest liefert derzeit Rekordmengen an Öl

Die für Österreich so zentrale Transalpine Pipeline verzeichnet trotz – oder wegen – der Blockade der Straße von Hormuz einen deutlichen Anstieg der Rohöllieferungen. Sie versorgt die Alpenrepublik von Triest aus mit rund 90 Prozent des hierzulande verwendeten Rohöls.

Historische Schätze in Slowenien und Kroatien

Von prachtvollen Schlössern in Slowenien bis zum römischen Diokletianpalast in Split in Kroatien: Eine ORF-Dokumentation, die am Samstag ausgestrahlt wird, führt zu historischen Baujuwelen entlang der Adria.

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Kleine Stadt, großes Juwel: „Best of“ Rovereto

Wenn sich die langen Kolonnen über die Brennerautobahn zum Gardasee wälzen, ahnen die wenigsten, woran sie da gerade vorbeifahren: an einem Juwel von Kleinstadt mit großer Kunst, elegantem historischen Centro und viel italienischem Lebensgefühl. Das ist das bezaubernde Rovereto.

Wohnen, wo unser morgiges Essen entsteht

Kühe statt Kinderclub, Käsekeller statt Frühstücksbuffet: Bauernhöfe in Südtirol zeigen, wie gut Urlaub funktionieren kann, wenn die Landwirtschaft nicht nur Kulisse ist, sondern die Hauptrolle spielt. Gebündelt sind sie unter der Marke „Roter Hahn“.

Die Botschaften aus dem Gefängnis der Inquisition

Jahrhundertelang lagen sie unter Putz verborgen, bis sie wieder freigelegt wurden: In den ehemaligen Zellen des „Steri“ in Palermo erzählen Zeichnungen und Inschriften vom Schicksal der Gefangenen der spanischen Inquisition.