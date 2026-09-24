Post aus Grado: Bibi Blocksberg, hilf uns!

Die Mole an der Riva Slataper muss stabilisiert werden. Dort haben sich Teile der Kaimauer gelöst, was für Schlaglöcher sorgt

Autor Stefan Maiwald lebt seit vielen Jahren in Italien. Für die Kleine Zeitung schreibt er regelmäßig über den Alltag in Grado.

Jetzt geht’s dem Glockenturm an den Kragen – endlich. Denn das Mauerwerk ist seit Jahren brüchig, was ja auch kein Wunder ist: Seit mehr als 500 Jahren trotzen seine prächtigen 43 Meter der salzigen, feuchten Luft und den heftigen Bora-Böen. Moderne Bauten zeigen schon früher Verfallserscheinungen. Der Engel (im Inseldialekt Anzolo), eine kupferne Statue des Erzengels Michael und ein Geschenk Venedigs, macht den Campanile sogar 47 Meter hoch.

Auch die Glocken läuten wieder. Ein Blitzschlag im August hatte ja die Elektronik durcheinandergebracht, auch der Spendenautomat im Inneren, der mit Bank- und Kreditkarte funktioniert, fiel aus (soll niemand sagen, dass die Kirche nicht mit der Zeit geht). Aber weil auch der Glockenstuhl erneuert werden soll, müssen wir uns wohl bald wieder auf ein Schweigen einstellen.

© Maiwald Der Campanile wird saniert

Die Arbeiten an der Einrüstung gehen, wie es im Nachrichtendeutsch heißt, nur schleppend voran, nach acht Tagen sind wir bei etwa acht Metern Höhe, aber nach mehr als fünf Jahrhunderten kommt es auf die eine oder andere Woche auch nicht mehr an.

„Krater“ im Radweg

Und Grado eröffnet gleich noch eine zweite Baustelle: Auch die Mole an der Riva Slataper muss stabilisiert werden. Dort haben sich Teile der Kaimauer gelöst, was für Schlaglöcher sorgt, in denen es sich beinahe eine Kleinfamilie gemütlich machen kann. Dabei geht es nicht nur um die Mauer selbst und den Zugang zu den Booten, sondern auch um den darüberliegenden Fuß- und Radweg.

Apropos Radweg: Was machen eigentlich diese letzten paar Meter über den Ponte Matteotti? Ein dunkles Thema. Ab dem 7. September wollte Friuli Venezia Giulia Strade, das regionale Straßenbauamt, in die letzte heiße Phase der Arbeiten einsteigen, mit wechselseitiger Verkehrsführung; die Fertigstellung war für Ende 2026 angekündigt. Von all dem war noch nichts zu sehen. Beinahe zum Glück, muss man sagen, denn Grado ist, wie in der letzten Kolumne berichtet, immer noch so voll wie im Hochsommer. Zumindest lange Staus werden vermieden. Aber die Radfahrer müssen sich noch länger vertrösten.

Hoffen auf Bibi Blocksberg

Wir haben nur noch eine Hoffnung: Vielleicht kommt ja in einer der kommenden Nächte Bibi Blocksberg angeflogen, ruft „Hex, Hex!“ und überrascht uns alle am nächsten Morgen mit einem fertigen, funkelnagelneuen Radweg.

Ein unrealistisches Szenario, zugegeben. Aber das ist die Fertigstellung von Friuli Venezia Giulia Strade bis Ende 2026 ja auch.