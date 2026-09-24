Von prachtvollen Schlössern in Slowenien bis zum römischen Diokletianpalast in Split in Kroatien: Eine ORF-Dokumentation führt zu historischen Baujuwelen entlang der Adria.

Von Maribor im Norden Sloweniens bis ins kroatische Trogir führt die ORF-Sendung „Unterwegs beim Nachbarn“ zu Burgen, Schlössern und Palästen, die bis heute eng mit der Geschichte und Identität ihrer Regionen verbunden sind. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur die prachtvollen Bauwerke, sondern auch jene Menschen, die sich mit großer Leidenschaft um deren Erhalt und Vermittlung kümmern. Zu sehen ist die Sendung am Samstag, 26. September, um 16.20 Uhr in ORF 2 und danach auf ORF ON.

Die Reise beginnt in Maribor. Im dortigen Stadtschloss befindet sich seit 1938 ein Museum, das sich der Geschichte und Kultur Nordsloweniens widmet. Kunsthistorikerin Valentina Bevc Varl führt durch die Sammlungen und macht dabei auch auf die enge historische Verbindung zwischen Slowenien und der Steiermark aufmerksam. Besonders sehenswert ist die Sammlung der Brüder Straub, deren Werke zu den bedeutendsten Beispielen der steirischen Barockbildhauerei zählen.

„Burgen und Schlösser - Von Slowenien nach Kroatien“ Sendetermin: Samstag, 26. September 2026, 16.20 Uhr, ORF 2 und ORF ON Buch: Fritz Aigner Regie: Fritz Aigner, Alfred Ninaus Produktion: RANFILM in Koproduktion mit dem ORF Steiermark

Weiter geht es nach Ptuj zu einer der größten Schlossanlagen Sloweniens. Das Schloss beherbergt heute ein Regionalmuseum und wird von Kurator Branko Vnuk betreut. Bei einem Rundgang gibt er Einblicke in die kunsthistorischen Schätze des Hauses und zeigt auch die Restaurierungswerkstätten, in denen unter anderem wertvolle Tapisserien aus dem 17. Jahrhundert bearbeitet werden. Die Geschichte des Schlosses ist ebenfalls eng mit der Steiermark verbunden: Die Grafen Herberstein waren bis 1945 die letzten privaten Besitzer, ehe das Anwesen verstaatlicht wurde.

Eng verbunden und doch so unterschiedlich

Von Slowenien führt die Reise weiter nach Dalmatien. In Split steht mit dem Diokletianpalast eines der bedeutendsten erhaltenen Bauwerke aus der Römerzeit. Die heutige Altstadt entwickelte sich rund um die einstige Residenz des römischen Kaisers Diokletian. Vesna Bulić-Baketić, Direktorin des Stadtmuseums, zeigt die monumentalen Kelleranlagen und vermittelt, wie der Palast einst ausgesehen haben könnte.

© RANFILM Milan Bilić führt durch die Stadt Trogir

Den Abschluss bildet Trogir westlich von Split. Die gesamte historische Altstadt gehört seit 1997 zum UNESCO-Weltkulturerbe und vereint auf engem Raum zahlreiche architektonische Kostbarkeiten. Stadtführer Milan Bilić präsentiert mit viel Begeisterung die Kathedrale Sveti Lovro, den Ćipiko-Palast und die Festung Kamerlengo. Seine Führungen zeigen dabei nicht nur die Geschichte der Bauwerke, sondern auch die besondere Verbundenheit der Bewohner mit ihrer Heimat.

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Die Reise macht deutlich, wie eng die historischen Bauwerke Sloweniens und Kroatiens mit der gemeinsamen Vergangenheit des südlichen Mitteleuropas verbunden sind. Zugleich erzählen sie ganz unterschiedliche Geschichten – von der römischen Antike über die Habsburgermonarchie bis zur jüngeren Geschichte der beiden Länder.