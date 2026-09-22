Easyjet macht den Flughafen Laibach zur Berlin-Drehscheibe

Ab April 2027 geht es zweimal pro Woche von Ljubljana nach Berlin. Die neue Verbindung ist Teil einer Expansion, mit der Easyjet sein Angebot ausbaut.

Ein Easyjet Airbus A320 soll auch auf der Linie Berlin-Laibach zum Einsatz kommen

Erfolgsmeldung für den Flughafen Laibach/Ljubljana: Die britische Billigairline Easyjet verbindet – nach siebenjähriger Pause – den Flughafen in Brnik ab 7. April 2027 wieder zweimal wöchentlich mit der deutschen Metropole Berlin. Der Flug ist bislang nicht offiziell angekündigt, Buchungen können bereits auf der Website der Airline durchgeführt werden.

In der Nebensaison wird die slowenische Hauptstadt mit einem Airbus A320 jeweils mittwochs und sonntags angeflogen, „in der Hauptsaison jeweils donnerstags und sonntags“, so Easyjet-Sprecher Felix Eggert zur Kleinen Zeitung: „Berlin und Ljubljana sind künftig wieder direkt miteinander verbunden – und easyJet ist die einzige Airline, die beide Hauptstädte nonstop anfliegt.“

Weiteres Ziel im Sommerflugplan

Mit Ljubljana ergänzt Easyjet den Sommerflugplan 2027 um ein weiteres Ziel und unterstreiche damit das kontinuierliche Engagement, das Streckennetz ab Berlin weiterzuentwickeln. Easyjet hatte die Strecke Ljubljana–Berlin bereits zwischen 2018 und 2020 dreimal wöchentlich bedient. Damals wurde die Verbindung Medienberichten zufolge wegen der Covid-19-Pandemie eingestellt.

© Lju Sieben Jahre nach dem Ende der Verbindung kehrt die deutsche Hauptstadt ins Easyjet-Programm ab Laibach zurück

EasyJet fliegt bereits seit Längerem von Ljubljana nach London-Gatwick. Am 26. Oktober kommt dreimal wöchentlich eine Verbindung zum London-Luton-Airport hinzu, dem Heimatflughafen der Airline. Im November vergangenen Jahres nahm Easyjet eine Verbindung nach Manchester auf, im April dieses Jahres folgte Edinburgh.

Easyjet ist nicht nur im Flugverkehr ab Ljubljana aktiv, sondern auch am Flughafen selbst. Im Dezember 2025 wurde bekannt, dass die Airline die Adria-Tehnika-Wartungsanlage am Flughafen Ljubljana/Brnik übernehmen will. Die Anlage verfügt über fünf Wartungsplätze und wartet seit mehreren Jahren Easyjet-Flugzeuge. Die Airline kündigte an, langfristig in den Standort zu investieren und ihn weiter auszubauen.