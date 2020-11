Black Friday und Co.Rabattschlacht hat begonnen: Kann sie den Handel noch retten?

Das weltweite Shoppingevent Singles Day brach Rekorde. Auch in Österreich sieht der Handelsverband heuer großes Interesse an den Online-Aktionstagen Black Friday und Cyber Monday. Ob sie das Weihnachtsgeschäft retten, ist aber fraglich.

© APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

47,7 Milliarden Euro. Diese gigantische Summe setzte die chinesische E-Commerce-Plattform Alibaba an einem einzigen Tag um. Am Mittwoch, am Singles Day, haben rund 800 Millionen Konsumenten an diesem „Global Shopping Festival“ teilgenommen, so viele wie nie zuvor. Der Umsatzzuwachs von 38 Prozent im Vergleich zu 2019 führte zur genannten Rekordsumme.