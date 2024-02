Als Bundesgeschäftsführer frisch hinausbugsiert, ohne Mandat und nur noch Regionalvorsitzender der SPÖ Obersteiermark West. Max Lercher ist Anfang 2019 in einem politischen Tief, in dem er nicht verharren mag. Wie sich Aufmerksamkeit generieren lässt, weiß Lercher, ist er doch mit seinen damals 32 Jahren schon ein politischer Haudegen. Und so ruft er kurzerhand einen roten politischen Aschermittwoch ins Leben. Er holt Parteigranden nach Judenburg, wirft sich im „Oberweger Stadl“ in Tracht, sticht ein Bierfass an, schwingt eine deftige Rede; das Krügerl am Pult fehlt nicht, die Menge johlt.