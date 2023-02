Früh startete Max Lercher seine politische Karriere, in den Jahren 2017 und 2018 war er SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Danach wurde es ruhig um ihn. Im Jahr 2019 ließ er als SPÖ-Regionalvorsitzender mit dem ersten politischen Aschermittwoch wieder von sich hören. Lercher verkündete noch während der Veranstaltung im Oberweger Stadl in Judenburg: "Des moch‘ ma wieder."



Wenige Monate später zog Lercher in den Nationalrat ein.

2020 folgte die Neuauflage des politischen Aschermittwochs in Judenburg, dann kam Corona. Durchgeführt wurde die Veranstaltung dennoch in den vergangenen zwei Jahren, klarerweise aber nur online.