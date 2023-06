Der Montag hätte der erste Tag werden sollen, an dem die SPÖ wieder Tritt fasst. Am ersten Werktag nach dem Sonderparteitag am Samstag, bei dem Hans Peter Doskozil zum neuen SPÖ-Chef gewählt wurde, hatte er sich in der Parteizentrale in der Löwelstraße angekündigt. In seiner Rolle als pannonischer Dauerkritiker hatte er diesen Ort gemieden, doch diesmal wollte er als Parteichef kommen. Um 16:00 Uhr wollte er sich dort den Mitarbeitern vorstellen, davor erste Gespräche zur Neubesetzung von Schlüsselpositionen führen. Doch alles kam anders. Der Montag wurde zum roten Chaostag, der alles bisher gekannte übertraf.