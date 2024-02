Nationalratsabgeordneter Josef Muchitsch war nicht anwesend beim politischen Aschermittwoch der SPÖ im obersteirischen Kobenz, aber er war Thema. Meist freilich nur auf Nachfrage von Journalisten: „Beppo Muchitsch hat keine Kritik an Babler geübt, aber es war ein Appell, etwas mehr in die Mitte zu rücken“, so SPÖ-Landesparteichef Anton Lang gegenüber der Kleinen Zeitung (siehe Video unten). Auch er selbst sehe diese Notwendigkeit, damit die SPÖ so stark genug werden könne, um Schwarz-Blau zu verhindern. Muchitsch mache sie diesbezüglich „Sorgen wie andere auch“. Wie berichtet, hatte Muchitsch gemeint, Babler dürfe nicht als „Schreckgespenst der Wirtschaft“ dastehen.