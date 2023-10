Paul Pfleger alias Paul & Pets hat gerade seine erste Runde Ausland-Gigs absolviert: In Paris, London und Berlin trat er mit Robert Rotifer, österreichischer Britpop-Export in die englische Einschicht, auf. Für die Daheimgebliebenen gibt es neu das Video zu „Mama I Don’t Wanna Be a Businessman“, gedreht im Ernst-Fuchs-Museum und eine Piano-Session, gedreht in der Grazer Ernst-Fuchs-Bar.

Ebenfalls im Ausland unterwegs waren Kobrakasino: Das aus Graz stammende Indiepop-Trio aus Benno und Sebastian Hiti und Christian Schöttel hat gerade Resi Reiner auf ihrer Deutschlandtour begleitet, am 25. Oktober gibt es ein Konzert im Grazer Orpheum Extra – alles mit dem frischen Album „Sonne, Mond & Dynamit“ im Gepäck. Reiner kommt auf ihrer „Weißt du was ich mein?!“-Tour auch in ihre Heimatstadt: 11. November, ppc.

Auch Candlelight Ficus sind gut international unterwegs: Sie spielten am „Sound of Europe“-Festival in Ankara und Istanbul, in Athen, Katowice und Prag – und, möglicherweise noch aufregender, bei der Pressekonferenz zu „30 Jahre Tom Turbo“. Am Start hat man eine knackige-funkige Single namens „The Fool“, auf der auch Fraeulein Astrid zu hören ist.

Ein neues Album hat die Indiefolkband Wolfram and The Funeral Orchestra veröffentlicht: „P.O.P. - Psychotisch oder Prophet“ ist bereits ihr zweites, und wer mit einer Mischung aus Georg Danzer, Mumford and Sons und Leonard Cohen etwas anfangen kann, dem könnte das gut gefallen. Auf drei Songs ist auch Singer-Songwriter Christian Albrecht zu hören.

Personelle Veränderungen stehen bei der Heavy-Alternative-Rockband Ultima Radio an: In aller Freundschaft trennte man sich nach mehr als 100 Auftritten und drei Alben von Sänger Zdravko Konrad. Bevor man seinen Nachfolger bekannt gibt, spielt man noch ein Abschiedskonzert am 28. Oktober im ppc, mit dabei ist auch die befreundete Band Witchrider.

So ziemlich das musikalische Gegenteil ist Isabella Jan alias Isabella Sky, die man schon von The Voice of Germany kennen könnte: Sie hat gerade ihren „Funky Monkey“ in die Popwelt entlassen, ein quietschbunter Gutelaune-Elektropopsong, zu dem auch ein süßes Stop-Motion-Video gedreht wurde.

Eine musikalische Postkarte hat Lukas Wassermann alias Modest Oda mit Velar Prana (FM4-Überhit „Turn the Lights down“) aufgenommen. „Postcards“ ist die zweite Kooperation der beiden, ein groovender Spätspätsommersong über das Nachhausekommen.

Apropos warme Groove- und Soul-Klänge: Zwei schwer international klingende Alben aus Graz gilt es auch nachzuhören – Luka Sulzer von Saint Chameleon, der jetzt als Suluka unterwegs ist, wurde mit „313“ auch FM4 Soundpark Act des Monats im August.

Ebenfalls im Sommer erschienen ist das Debütalbum des in Graz gegründeten kroatisch-slowenischen Duos freekind. Am 6. Dezember spielen Sara Ester Gredelj und Nina Koro(s)ak-Ser(c)i(c) ihre erste Headliner-Show im ppc.

Mehr frische Musik aus Graz in unserer Spotify-Playlist: