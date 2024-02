Gleich eine ganze Reihe an Firmen und auch ein beliebtes Fitnessstudio sind im modernen weißen Haus mitten im Grazer Villenviertel nördlich der Uni zu finden. Mittendrin: Ein kleines Lokal, nämlich das Bistro Fino, das Pasaga Alijagic zuerst in Weinitzen betrieben hat und mit dem er 2022 nach Graz zog. Optisch macht das Lokal seinem edlen Umfeld alle Ehre: Es ist modern, schön eingerichtet und richtig gemütlich, mit vielen Pflanzen und Holz. „Genieße den Moment“ lautet der Untertitel im Logo und das Ambiente verspricht schon einmal, dass das gelingen könnte.

Das Fino ist klein und fein, viele Tische gibt es nicht. Was uns dabei verwundert: Die Speisekarte ist es nicht. Und auch wenn der Schwerpunkt mediterran ist, gibt es Empfehlungen vom Kalbswiener bis zum Branzino, orientalische Vorspeisen, Cevapcici, Pad Thai und New York Cheesecake. Eine kleine kulinarischen Weltreise also.

Orient, Österreich und Italien

Wir sind generell eher Fans einer Fokussierung, aber sei‘s drum: Wir kosten uns durch. Der „Orient Express“ (16,20 Euro), eine orientalische Mezze-Variation mit Humus, Tabouleh, Ziegenkäse, Baba Ganoush, Muhammara und – offenbar frisch gemachtem – Pizzabrot verheißt schon einmal Gutes: Die einzelnen Mezze sind nicht besonders authentisch im Geschmack, aber trotzdem allesamt sehr gut und hübsch angerichtet, besonders das Pizzabrot ist sogar köstlich. Dann zweigen wir nach Österreich und nach Italien ab: Ein Zwiebelrostbraten vom Rind (24,90 Euro) überzeugt mit guten Bratkartoffeln, Röstzwiebeln und einem guten Jus aus Portwein. Bei der Pizza – wir entscheiden uns für „Bella Due“ (15,10 Euro) mit zwei unterschiedlich belegten Hälften – kann man mit der mittlerweile wirklich guten Konkurrenz in Graz nicht ganz mithalten, man ist aber schließlich auch kein Pizzalokal. Besser als der Schnitt ist sie aber immerhin auch, trotz zu dickem Teig und zu dickem Belag schmecken die „Spinaci“- und die „Diavolo“ ganz ordentlich, die selbstgemachte Tomatensauce ist auf jeden Fall ein großes Plus.

Die Desserts sehen in der Vitrine auch ganz gut aus, wir schaffen sie leider nicht mehr. Sehr okay ist auch die Getränkeauswahl mit Weinen aus Istrien, Augustiner Bier vom Fass (!) und vielen Spritzern. Das klingt nach einem Wiederbesuch im Sommer, wenn der Gastgarten geöffnet ist – auf einen Holler-Spritzer mit Villen-Blick!

Unser Fazit: Sehr sympathisches, gemütliches kleines Lokal, das zum Sitzenbleiben einlädt. Bei der Speisekarte wäre definitiv weniger mehr.

Bistro Fino in Graz: Kontakt und Öffnungszeiten

Leechgasse 29, 8010 Graz

Mo bis Fr 10–21 Uhr, Küche von 11.30 bis 20 Uhr

Tel. +43 660 8104997

Mail: office@fino-graz.at

www.fino-graz.at