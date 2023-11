Es ist ein Standort mit langer, langer Gastrogeschichte: In der Leonhardstraße 28/Ecke Schubertgasse wurde 1876 „Zur Sonne“ eröffnet, die Eröffnungs-Anzeige findet sich am 31. Oktober 1876 im Grazer Volksblatt. Jahrzehntelang war das Gasthaus als „Goldene Kugel“ stadtbekannt, zuletzt wurde unter dem Namen „Brau 32“ ausgeschenkt. Und nun haben die Schwestern Amra Prses und Nadira Almafrgi den Traditionsstandort neu belebt: Als „Blauer Bär“, benannt nach einem Lieblingsspielzeug der Kinder einer der beiden. Das klingt schon einmal sehr sympathisch – mindestens so sympathisch, wie die beiden Gastgeberinnen, die ihr Lokal ganz offenbar mit Herzblut betreiben.