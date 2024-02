„Food & drinks renatured“ ist der Untertitel beim Kiosk „hillside“ in der Jahngasse, direkt neben dem Landessportzentrum beim Grazer Stadtpark: Hier tischt seit November Edda Streif, selbst ausgebildete Kräuterpädagogin, Speisen zum Mitnehmen oder Vor-Ort-Genießen auf. Gekocht wird nicht nur schonend und nachhaltig – unter anderem in der Kochkiste –, sondern auch mit vielen Kräutern. Das Angebot ist klein und überschaubar, am Abend gibt‘s Snacks für die Sportlerinnen und Sportler wie Suppen (5,90 Euro), Würstl und einen Riesentoast (4,60 Euro), Mittags jeweils wechselnde Gerichte (die Wochenkarte findet man auf Instagram).

So sieht der Genusskiosk in der Jahngasse aus © Nina Müller

Ein Star der Speisekarte ist aber auch das Rindergulasch (9,90 Euro). Das ist laut Beschreibung ein Slowfood im wahrsten Wortsinn: Das Fleisch vom steirischen Weiderind aus Graz-Umgebung wird u. a. mit Kräutern, teilweise aus dem eigenen Garten, veredelt und gaaaanz langsam in der Kochkiste gegart. Das lassen wir uns nicht entgehen, davon nehmen wir ein Glas mit nachhause. Wie auch von zwei der Tagesgerichte, die glücklicherweise auch am späten Nachmittag noch übrig sind:

Außerdem nehmen wir Krautfleckerln mit Paprikasauce zum daheim genießen mit, und weil wir hungrige Verkoster sind, darf‘s ein Schinkenstrudel mit Kräutersauce auch noch sein. Alles wird soweit möglich nachhaltig in Pfandgläsern – auch die Saucen kommen in eigene Gläser – eingepackt, beim Strudel wäre das schwierig, der kommt in einen Karton. Zuhause lässt sich alles problemlos im Backrohr oder im Topf aufwärmen. Aber wie hat es nun geschmeckt? Hervorragend, muss man sagen: Ein Top-Gulasch, sämig, mit unglaublich zartem Fleisch, die Krautfleckerln super abgeschmeckt und in der für uns neuen Kombi mit der sehr guten Paprikasauce sehr stimmig. Der Schinkenstrudel war ebenfalls ein Genuss und flugs weggegessen, die Joghurt-Kräutersauce dazu auch auffallend gut gemacht – auch bei so etwas vornehmlich simplen kann man viel falsch machen!

Schinkenstrudel aus dem hillside, zuhause aufgewärmt © Nina Müller

Noch nicht verkostet wurde von uns die süße Strudel- und Kuchenauswahl, für die Streif mit erfahrenen „Backomas“ zusammenarbeitet. Wir nahmen uns dafür ein Glas Tiramisu (4,50 Euro) mit, das auch gut schmeckte, aber mit den anderen Speisen nicht ganz mithalten konnte.

Vor dem Kiosk stünde noch ein Tisch mit Bänken zum direkt vor Ort genießen, dafür war es die letzten Tage eindeutig zu kalt. Was aber dort demnächst verkostet werden muss, ist ein ganz besonderer Drink aus der Getränkekarte: Oma‘s Rumtopf, gespritzt mit Prosecco (5,90 Euro). Das klingt verdächtig nach dem nächsten Hype-Getränk!