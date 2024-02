Zunächst war es eine Maßnahme für die in Graz besonders schwierige Wintersaison: Das „Klyo Alte Münze“ am Schloßbergplatz sperrte seit Jänner 2024 um 17 Uhr zu, geöffnet war nur für Privatfeiern oder Firmenevents. Das behält man nun bei: „Die Rückmeldungen bisher sind außerordentlich gut“, sagt Manfred Pschaid: „Wir haben gemerkt, dass es sowas in Graz in guter Lage eigentlich nicht gibt.“ Die Räume im Lokal sind für kleine Feiern ab zehn Personen, aber auch für große Events mit bis zu 120 Personen buchbar – und das mietfrei und ohne Mindestkonsumation, was es ebenfalls nicht oft gibt. Die einzigen Fixkosten sind 30 Euro pro Stunde für den „privaten Barkeeper bzw. Servicemitarbeiter“ der Gäste.

Die Küche bietet im Klyo täglich eine reduzierte Speisekarte an, je nach Wunsch tischt man auch Buffets, Fingerfood oder individuelle Menüs auf. Die Speisen können aber auch abgeholt oder per Velofood bestellt werden.

Eines wird sich aber natürlich nicht ändern: „Den Gastgarten sperren wir natürlich auch wieder im Sommer abends auf“, verspricht Pschaid.