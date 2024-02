Seit nun genau zwei Jahren hält sich eine kuriose Übergangslösung am Hauptplatz in Gratwein-Straßengel (Bezirk Graz-Umgebung). Denn seit Februar 2022 muss die Bäckerei Sorger aus einem Container heraus ihre Semmeln, Brote und Zimtschnecken verkaufen – und der Container steht direkt vor dem Café, in das eigentlich Sorger einziehen will, aber noch nicht darf. Die behördliche Genehmigung steht noch aus.