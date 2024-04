Die Rückkehr des Frühlings lässt in der Steiermark weiterhin auf sich warten. Am Samstag schafft es die Sonne nur zeitweise zwischen dichten Wolken hervor, nördlich des Alpenhauptkammes, in der Obersteiermark kann es laut den Prognosen der Geosphere Austria auch zu Regenschauern kommen. Auch die Temperaturen bleiben weiterhin niedrig. In Bad Mitterndorf gehen die Höchstwerte nicht über drei Grad hinaus, nur im Süden klettert die Temperatur am Thermometer über die Zehn-Grad-Marke, so hat es in der Südoststeiermark in Bad Gleichenberg 14 Grad.