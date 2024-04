Vergessen sind die Rekorde mit 30 Grad Celsius am Wochenende: Im „Hitzepol“ Bruck/Mur wurden um 8 Uhr rund sechs Grad gemessen. Denn: Eine Kaltfront beeinflusst das Steiermark-Wetter massiv – seit den Morgenstunden regnet es in weiten Teilen der Steiermark. In Leoben waren es 22 Liter/Quadratmeter, in Mariazell gab es Schneeregen – die Schneefallgrenze sinkt lokal auf 800 m.

Laut Geosphere verlagert sich der Niederschlag tagsüber von der Obersteiermark in den Süden, in Graz regnete es bereits kräftig. Viele stiegen am Weg in die Arbeit aufs Auto um, es gab Stau und Verzögerungen von bis zu 30 Minuten. Mehr dazu auf Antenne Steiermark.

Übersicht der Regenfälle in der Steiermark © Ubimet

Am Dienstag wird es nicht wärmer als 14 Grad Celsius, immerhin nehmen die Regenschauer zur Nacht hin wieder ab. Es bleibt aber unbeständig und kühl. Nicht viel anders die Prognose für Mittwoch: Im Norden der Steiermark ist (Schnee)-Regen zu erwarten, gegen Süden hin Schauer – die Sonne zeigt sich selten. Solange der Tiefdruckeinfluss so groß ist, dürfte es bis zum Wochenende kühl, bewölkt und regnerisch bleiben.

